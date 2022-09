Van deze emoji’s blijf je beter mijlenver weg als je wilt flirten

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden.’ Maar als dat beeld de suggestieve emoji van een aubergine is, zeg je misschien wel de verkeerde woorden. Een studie bij meer dan 5.000 mensen in de Verenigde Staten stelt dat je er jezelf een pak minder sympathiek door maakt. Maar het kan nog erger. Daarom: welke emoji gebruik je best niet als je aan het flirten bent, en welke best wel?

Elk jaar vraagt het Amerikaanse Abode aan meer dan 5.000 burgers hoe zij emoji’s ervaren. Dat levert het U.S. Emoji Trend Report op, een grootschalige studie over emojigebruik. En wat blijkt? Er zijn een paar emoji’s waar je best ver van weg blijft als je flirterig wilt overkomen. We lijsten ze even op.

Wat gebruik je best niet?

De aubergine-emoji. Je kent hem wel, de beruchte aubergine. Vrij onschuldig toch, zou je denken, tot je beseft dat de aubergine-emoji vooral een representatie is van het mannelijke geslachtsdeel (ongetwijfeld lichtelijk overdreven qua grootte en omvang). Maar als je dat stuurt, kan dat wel eens verkeerd uitpakken. Je lijkt er volgens de studie blijkbaar een pak minder sympathieker door bij je gesprekspartner.

Foto R.V.

Het kan altijd nog erger. De grootste boosdoener van digitaal geflirt is niet de aubergine-penis, maar het ‘lachend kakske’. Die kreeg namelijk de bedenkelijke titel van ‘meest waarschijnlijk om een potentiële romance te beëindigen’. Afblijven dus, dames en heren!

Foto R.V.

Waar je best ook niet aankomt, zijn de emoji’s die het vaakst misbegrepen worden. Denk maar aan de Cowboy Hat Face, Cherries en Upside-Down Face. Wat wil je daar nu echt mee zeggen? Niemand die het weet. Zo kan het zijn dat jouw boodschap van deze emoji’s totaal niet overeenkomt met die van je gesprekspartner. En zo begin je naast elkaar te praten, niet echt ideaal.

Wat gebruik je wel?

Maar welke emoji’s gebruik je dan beter wel? Want emoji’s achterwege laten, dat lijkt volgens de studie geen optie. Maar liefst 72 % van de ondervraagden stuurt een emoji naar iemand in wie ze geïnteresseerd zijn, en 92 % van de online bevolking gebruikt ze elke dag. Paul Hunt, ontwerper en ontwikkelaar van lettertypes bij Adobe, stelt zelf dat we door emoji’s te gebruiken onze emotionele intelligentie tonen. Het hoort bij ‘emotionele volwassenheid’. Groei dus even op en lees mee.

Foto: Facebook

De emoji’s die je het best gebruikt in een flirterig gesprek zijn net heel uitgesproken emoji’s. Denk maar aan de Blowing a Kiss Face emoji, of de Smiling Face with Hearts of ten slotte de Smiling Face with Heart-Eyes. Deze emoji’s worden als het meest sympathiek gezien. En of dat kan helpen. Volgens de studie voelt 88 % van de ontvangers meer empathie voor iemand die (de juiste) emoji’s gebruikt, en 75 % voelde zich meer verbonden met hen. Als dat geen schot in de (liefdes)roos is!