UITTIPS. Wat valt er te beleven op Autoloze Zondag?

Autoloze Zondag 18/09

Brussel - Onze hoofdstad zonder het getoeter, de uitlaatgassen en de zenuwachtigheid van het dagelijkse verkeer? Wat een droom! Nu zondag wordt dat dagdromen even waar, want op Autoloze Zondag is van 9u30 tot 19u het hele Brusselse Gewest gesloten voor motorvoertuigen. Des te meer reden om buiten te komen, want er zijn tal van leuke activiteiten mee te pikken. Wie zich bijvoorbeeld afvraagt of het ooit àlle dagen autoloos zal zijn, komt naar het Paleizenplein, waar Bucolic Brussels je informeert over de stad van morgen. Ontdek meer dan zestig duurzame en lokale ambachtslui, microbrouwerijen, foodtrucks, ontwerpers… Daarnaast gooien zowel jeugdtheater BRONKS als de Beursschouwburg vandaag de deuren open voor een feestprogramma, en in GC Het Nekkersdal kan je genieten van ‘autoloze koffiekoeken’ - én van een gezellige zondagse dj.

Belga / H. Kaghat

brussel.be/autoloze-zondag

Gent Autovrij 18/09

Gent - Vorig jaar fietsten Koning Filip, Koningin Mathilde en drie van hun kinderen door autovrij Gent tijdens Autoloze Zondag - en ze zagen dat het goed was. Dit jaar is in Gent de binnenstad volledig autovrij van 10u tot 18u. De feestelijkheden rond Autoloze Zondag vinden voornamelijk plaats in het Koning Albertpark - door Gentenaars ook wel gekend als het ‘Zuidpark’. Banden opgepompt en daarheen dus, want er is de hele dag vanalles te beleven. Altijd al willen lopen op stelten of rijden op een eenwieler? Diabolo’s en kegels laten tollen? Waag je kans bij verschillende circusdemo’s. Op Gent Autovrij ook geen gierende banden of ronkende motoren, maar wel muziek à volonté, met vingervlugge pianisten (Sioen, foto), gedurfde mixers (Uberdope) en beestige kinderconcerten (Reginald en de Bosbeesten). Wijs!

Foto S. Hendrix

stad.gent

Autovrije Zondag 18/09

Brugge - Wist je dat Autovrije Zondag eigenlijk het hoogtepunt én eindpunt is van de Europese Week van de Mobiliteit? Geen wonder dat de Stad Brugge de dag aangrijpt om zijn eigen toekomstplannen rond mobiliteit op een leuke manier voor te stellen. Dit jaar pakt de Stad ook uit met een nieuw concept: het stukje van de ring tussen Bloedput en Ezelpoort - de Gulden-Vlieslaan - wordt een hele dag autovrij. Ook in de binnenstad kan je rustig de baan op. Je kan er leren fietsen, met je skeelers een urban pump track uitproberen, meedoen aan een zeepkistenrace… Maar onze favoriete activiteit blijft toch het ‘Brugs Kampioenschap Surplacen’. Ga de uitdaging aan om met je fiets zo traag mogelijk een afstand van vijf meter te overbruggen. De traagste Bruggeling wint een mooie prijs!

Brugge - HH /B. Beelen

brugge.be/autovrije-zondag

Autovrije Zondag 18/09

Kortrijk - In Kortrijk gaat Koning Auto al evengoed in ballingschap en verovert de zwakke weggebruiker de straat. Van 8u tot 18u is de binnenstad verkeersvrij. Pret is er vooral te beleven op het Schouwburgplein, op de Grote Markt en aan de Verlaagde Leieboorden. Daar kan je bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, een heuse death ride uitvoeren over de Leie. Laat je naar beneden slingeren vanaf de brug aan de Broeltorens en bekom daarna met een warm voetbad. Meer van het ontspannen type? Op het Schouwburgplein organiseren de kwieten van CirQ een bingo-voor-kinderen, zijn er gekke fietsen en kan je bij circus Woesh je prille circustechnieken aanscherpen.

Foto Stad Kortrijk

kortrijk.be/autovrijezondag

Antwerpen Shift 18/09

Antwerpen - Ook Antwerpen heeft de shift gemaakt, zoveel is duidelijk: zondag wordt de binnenstad autoluw en het deel van de Leien van de Opera tot de Stoopstraat volledig autovrij. Wie wil weten wat de toekomst brengt op het vlak van mobiliteit stapt gewoon in voor een testrit in een zelfrijdend busje, en waant zich een paar decennia (of zijn het slechts enkele jaren?) verder. Op het Operaplein is er muziek, zijn er flamenco-optredens en kan je deelnemen aan het Slim Naar Antwerpen-spel. Bewegen is trouwens een must, want wie aan het infopunt op het Operaplein 10.000 gezette stappen kan aantonen die dag, krijgt een verfrissend drankje aangeboden.

Foto F. Beyens

Antwerpenshift.be