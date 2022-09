UITTIPS. Het weekend brengt funky afrobeats, heerlijke garnaalkroketten en vijf duivels

Funky afrobeats

4/09

Antwerpen - Antwerpen zet het nieuwe schooljaar groovend in met een gratis concert op het Sint-Jansplein. Het Re-Mix Orchestra speelt er zondag om 18u ten dans - je weet wel, dat orkest waar iedereen welkom is, of je nu een volleerde musicus bent of een enthousiaste beginneling. Een spiksplinternieuw ensemble bezet zondag het podium om er een programma van opzwepende creaties op je los te laten. Onder leiding van gastdirigent en jazzman Paul Griffiths en samen met muzikanten van het Antwerp Symphony Orchestra laat het Re-Mix Orchestra zich gaan in een programma met multi-talent N’Faly Kouyaté, zanger en ‘griot’ uit Guinee. Ga de sfeer opsnuiven en dans het nieuwe schooljaar in met een portie funky afrobeats.

antwerpsymphonyorchestra.be

VIStival

3 & 4/09

OOSTENDE - Soms zijn concepten ook heel simpel: het VIStival op het Cardijnplein in Oostende viert al vele jaren de vele verrassende smaken en bereidingen van vis. Je kan er aan verschillende kraampjes proeven van de meest uiteenlopende bereidingen: van kibbelingen met tartaar over Oostendse mosselen tot een totaal traditionele maar o zo heerlijke garnaalkroket. Wil je het zotter met die vis? Dat kan! Krokante springrolls met krab, viskebab of een lekkere pasta di mare behoren ook tot de mogelijkheden. En in Oostende weten ze bovendien dat bij een gezellig culinair festival ook een streepje muziek hoort. Paul Bruna, Kevin & Romina en een keur aan dj’s zorgen alvast voor dikke ambiance. Dansen doe je zelf ook op de bluesy tunes van de Countryflowers. Nu nog hopen dat de zomerzon zich ook dit weekend present meldt…

vistival.be

Jazz in ‘t Park

2-4/09

GENT - Jazz-musici zijn vrije vogels: na vele jaren jazz sur l’herbe in het Gentse Zuidpark gaat het sympathieke nazomerfestival Jazz in‘t Park dit jaar op reis naar een ander deeltje van Gent: de Voorhaven. Een even groene locatie, met een industriële toets. Onveranderd is de ijzersterke affiche en het bonte publiek van jazzminnaars, die dit jaar opvallend veel vrouwelijk muziektalent voor de kiezen krijgen. Vanavond bezetten The Whodads nog de keet, maar zaterdag is het aan drumster Karen Willems en zangeres en pianiste An Pierlé om de tent vullen, en op zondag schittert het Nathalie Loriers Trio. Fijne extra is dat er elke dag ook een activiteit staat gepland van een keur aan lokale artiesten, onder de noemer Meulestee Free Jazz.

stad.gent

BIFFF

nog t.e.m. 10/09

BRUSSEL - We hoeven het de betere filmkenner niet meer te vertellen: het BIFFF is de jaarlijkse hoogmis - dit jaar al voor de veertigste (!) keer - voor de fans van fantastische films. Wie zich afvraagt wat die ‘fantastische’ film dan wel allemaal inhoudt, moet maar eens een kijkje nemen naar de line-up: naast een klassieker als ‘The Addams Family’ verraden titels als ‘Blast’, ‘Five Devils’ en ‘Mad Heidi’ over welke genres het gaat: van fantasy en science-fiction tot regelrechte horror. Niet geschikt voor kinderen? Niet allemaal misschien, maar deze zondag is er wel een familiedag waar je kroost vanaf 5 jaar wordt ingewijd in de minder enge zijde van de fantastische (fantasievolle!) film. En voor de echte make-up fans: tijdens de jaarlijkse make-up contest, die je uitdaagt om jezelf radicaal te transformeren, kan je voortaan kiezen tussen de categorieën ‘met’ of ‘zonder’ protheses. Echt waar? Echt waar.

bifff.net

MSK

vanaf 2/09

GENT - Het Gentse Museum voor Schone Kunsten noemt zichzelf trots het ‘oudste museum van België’, en heeft binnenkort meer dan genoeg redenen om te feesten. Het blaast in 2023 maar liefst 225 kaarsjes uit, en viert dat eerbiedwaardige jubileum met één groot cultureel feestjaar. Het startschot wordt dit weekend gegeven, met een feestweekend op de museumsite. Niet alleen opent de nieuwe tentoonstelling rond tekenaar en graficus Albert Baertsoen, er is op zaterdag ook een historische fietsenparade en een bal ‘1900’ waarvoor je je in stijl kunt opkleden. Geen idee hoe men in die tijd danste? Geen zorgen, op zaterdagmiddag is er een dansinitiatie die je de kneepjes/ pasjes aanleert. Doorlopend ontvangt het MSK je kinderen in een kinderatelier, en hongerige magen worden gestild bij een aantal gezellige foodtrucks. En avant, het is feest, we zijn weg.

mskgent.be