UITTIPS. Het weekend brengt Eefje de Visser, een Zomerfabriek en een kunstzinnig klimaatdebat

Concert

Stroom

24/06

Sint-Amands - Tijdens het festival STROOM laten kunstenaars hun stem horen in het klimaatdebat. Dat doen ook componist Jef Neve en schrijver David Van Reybrouck: ze schreven samen ‘Rain Requiem’, een dodenmis opgedragen aan de slachtoffers van de overstromingen in ons land vorige zomer. Van Reybrouck bezocht het getroffen gebied en sprak met tientallen slachtoffers en nabestaanden. Ze houden vanavond samen dat requiem boven de doopvont op een van de mooiste plekken langs de Schelde, in de bocht bij Sint-Amands. Jef Neve dirigeert zelf het orkest Casco Phil, vocaal ensemble Reflection en enkele solisten. Met een adembenemend zicht op de rivier sta je stil bij de kracht van het water en het belang van zorg voor onze planeet.

Theater

Wachten op Godot

nog t.e.m. 2/07

Weelde - Ze werden vorig jaar geselecteerd voor het Theaterfestival en keren nog één keer terug op locatie: Koen De Sutter, Tom Dewispelaere, Nico Sturm en Tom Van Dyck. Ze spelen in openlucht de oerklassieker ‘Wachten op Godot’ van Samuel Beckett. Mét boom. Mét bolhoed. En ze hebben tijd, veel tijd, om te wachten... en om na te denken, te discussiëren en ruzie te maken. In ‘Wachten op Godot’ klinkt de verwarring over een wankele wereld en een onzekere toekomst, die ook vandaag sterk voelbaar is. In de versie van Olympique Dramatique wordt ‘Wachten op Godot’ tegelijkertijd klucht, tragedie en pure slapstick. Spelerstoneel pur sang bovendien, met enkele van onze topacteurs in de rol van hun leven.

Feest

Zomerfabriek

nog t.e.m. 5/09

Antwerpen - Pubers, dat betekent: te veel hormonen, te veel goesting, weinig huis mee te houden. Stuur je teens deze zomer naar een plek vol gelijkgestemden: de Zomerfabriek van de Zomer van Antwerpen. Het is de plek waar kids hun ding kunnen doen, en dat betekent concreet: hun eigen dansmoves oefenen, hun eerste spoken word-experimenten laten horen of gewoon wat chillen op het terras, met een fris drankje. Concepten als Grab The Mic, The Classics en The Jams zijn straffe avonden waarop nieuw en ongekend talent van zich laat horen. De poorten van de fabriek worden dagelijks geopend, van dinsdag tot zaterdag zijn er ook gratis workshops. Volwassenen worden oogluikend toegestaan - maar probeer vooral niet méé te slammen, pa.

Concert

Eefje de Visser

25/06

Brussel - Wie houdt niét van Eefje de Visser? Met haar vierde album ‘Bitterzoet’ brak de Nederlandse zangeres en songschrijver definitief door in eigen en buitenland. De plaat rijfde verschillende prijzen binnen, maar de bijbehorende concerttournee moest in 2020 afgebroken worden wegens - jawel, het gekende c-woord. Een passage langs de AB hadden de Belgische fans dus nog te goed, en die komt er morgen. Eefje de Visser belooft donkere drums, dromerige synths en een catchy en zwoele sound mee te brengen. In maart was de single ‘Startschot’ een voorbode op de ‘Blauwe Regen’, die in april is uitgekomen. En intussen werd de Visser moeder, dus benieuwd hoeveel mommy power ze morgen meebrengt naar de ab.

Concert

Een predikheerlijke zomer

24/06

Mechelen - Heb je dé culturele hotspot van Mechelen al gespot? Dat is het Predikheren, de stadsbibliotheek, gevestigd in een schitterend verbouwd klooster en véél meer dan een bibliotheek alleen. Zeker tijdens de zomer, want van eind juni tot eind augustus kan je op de gezellige binnenkoer van de bibliotheek terecht voor een reeks zonnige jazz- en improvisatieconcerten. Deze ‘predikheerlijke zomer’ wordt vanavond afgetrapt door Pascal Mohy, een pianist uit Luik, en Ben Sluijs, een Antwerpse saxofonist, die hun klanken prachtig laten samensmelten. «Een duo volledig in balans», schreef de pers - en dat effect hebben ze hopelijk ook op ons.

