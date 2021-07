Toerisme Vlaanderen verwacht fors meer overnachtingen dan vorig jaar

Toerisme Vlaanderen verwacht deze zomer een derde meer binnenlandse overnachtingen dan in de zomer van vorig jaar. Ook in vergelijking met 2019 is er sprake van een stijging met bijna een vijfde. «Bijzonder hoopvolle cijfers, maar zeker nog geen goedmaker voor de verliezen die onze toeristische sector geleden heeft door de pandemie», zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Toerisme Vlaanderen analyseerde de boekingsgegevens van hotels, B&B’s en andere commerciële logies in het Vlaams gewest voor de komende twee maanden. Daaruit blijkt dat er in juli en augustus een derde meer binnenlandse overnachtingen zijn geboekt dan in de zomer van 2020. Maar ook in vergelijking met pre-coronajaar 2019 is er sprake van een forse stijging, met 19 %.

Het aantal buitenlandse overnachtingen blijft dan weer op een laag pitje: in vergelijking met vorig jaar nemen ze dan wel met 55 % toe, maar het zijn er nog altijd een pak minder dan in 2019: in totaal ligt het aantal overnachtingen in binnen- en buitenland deze zomer nog altijd 10 % lager dan in de zomermaanden van 2019.

Eigen land ontdekken

Volgens Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir tonen de cijfers aan dat meer en meer Vlamingen tijdens de pandemie hun eigen streek ontdekt of herontdekt hebben, maar ook dat veel mensen ook deze zomer nog het zekere voor het onzekere nemen en kiezen voor een vakantie in eigen land. De N-VA-politica noemt de cijfers «hoopvol», en een «echte opsteker», maar benadrukt dat ze de verliezen die de Vlaamse toeristische sector heeft geleden door de pandemie niet goedmaken. «We blijven elke dag keihard verder investeren in ons toeristisch aanbod. Ik ben ongelooflijk fier op de veerkracht van onze toeristische ondernemers, in bijzonder moeilijke omstandigheden.»

Dat de buitenlandse overnachtingen nog niet helemaal hersteld zijn van de coronacrisis, wijt Demir aan de vele nog geldende restricties. Maar Toerisme Vlaanderen zet volop in op de promotie van de toeristische bestemming Vlaanderen in het buitenland, benadrukt Demir nog. Zo loopt er in samenwerking met de provincies en de Vlaamse kunststeden een gerichte campagne, in eerste instantie in de buurlanden.