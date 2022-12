TIPS & TRENDS. Van de inzameling van cosmetica voor daklozen tot een vegetarische slagersdochter

BEAUTY

Inzameling van hygiëneproducten voor de daklozen

Heb je ook cosmetische producten in de kast die je maar één enkele keer gebruikt hebt? Of staaltjes die nodeloos je lades vullen? Dit is het ideale moment om alles goed uit te mesten en in één ruk een goede daad te verrichten. Met dank aan Le Lab des Beautés.

Le Lab des Beautés is een project van blogger en influencer Esteban Skincare, speciaal bedacht voor Kerstmis. De voormalige columnist van het tv-programma ‘On n’est pas des pigeons’ (La Une - RTBF) ging uit van het trieste feit dat duizenden mensen op straat leven, zonder de middelen om hygiënische producten te kopen. Tegelijk wees een onderzoek uit dat er bijvoorbeeld in Frankrijk elke dag vier ton cosmetische producten in de vuilnisbak worden gekieperd. Het is een cijfer dat je doet duizelen! Esteban besloot om niet bij de pakken te blijven zitten en organiseert nu voor het eerst een grote inzameling van niet (of nauwelijks) gebruikte hygiënische en cosmetische producten.

Deelnemen is heel eenvoudig. Je gaat naar de website van Beauty Lab en vult daar een formulier in. Daklozen ontvangen dan op 24 december 2022 hun ‘LLDB Beauty Box’, met medewerking van goede doelen als het Rode Kruis en Samusocial.

Een geweldig initiatief enkele weken voor het einde van het jaar!

Foto R.V.

lelabdesbeautes.com

FOOD

‘La Fille du Boucher’, 100% vegetarisch

Vijf jaar geleden besloot Auriane Borremans, een onvervalste slagersdochter, om haar eetgewoontes radicaal om te gooien en vegetariër te worden. In 2018 lanceerde ze een blog met de bedoeling de clichés over de vegetarische keuken te doorbreken. Nu brengt ze ook haar eigen merk van voedingswaren op de markt: ‘La Fille du Boucher’. Het merk is 100% Belgisch en 100% vegetarisch, en het omvat allerlei bereide gerechten die je enkel hoeft op te warmen. Met ‘La Fille du Boucher’ toont Auriane aan dat je als vegetariër ook andere dingen kunt eten dan zaden, nepvlees en gestoomde groenten. Ze bewijst dat het mogelijk is om de smaak van groenten en peulvruchten te sublimeren, en om ook veggie-gerechten te bereiden met eetgenot en kwantiteit.

Foto R.V.

lafilleduboucher.be

DRINK

Gin made in Brussels

Wist je dat gin oorspronkelijk een Belgisch-Nederlands product is? Jazeker! Gin is een afgeleide van jenever, een drankje dat al in de 17de eeuw gestookt werd in het voormalige Nederland. En die regio bestond toen niet enkel uit de Verenigde Provinciën van het huidige Nederland maar ook uit Belgica Regia, ons geliefde België! Het is dus niet meer dan logisch dat in onze contreien steeds meer gin wordt geproduceerd. Brussels Dry Gin bijvoorbeeld, ontworpen, gemaakt en gebotteld in de hoofdstad. Deze koninklijke cocktail onderscheidt zich door zijn delicate aroma, met als toets een vleugje citrus. Daar zul je tijdens de feestdagen ongetwijfeld een hoop mensen een plezier mee doen.

Foto R.V.

brusselsdrygin.be