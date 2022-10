TIPS & TREND. Gent verwent met lekker eten, ontspannende spa’s en zalig zachte bedden

Wat dacht je van een citytrip in eigen land? Gent pakt uit met een historische binnenstad, interieurs in alle kleuren en vormen, de hipste restaurants en groene plekjes aan het water om te herbronnen. De perfecte uitvalsbasis om geschiedenis, design, gastronomie en wellness te combineren is het Pillows Grand Boutique Hotel Reylof.

Geschiedenis

In 2018 opende het Pillows Grand Boutique Hotel Reylof in de Gentse binnenstad zijn deuren. Het hotel is gehuisvest in het imposante herenhuis met een elegant Lodewijk XIV-interieur dat baron Olivier de Reylof in 1724 liet bouwen. Hoewel hij er voornamelijk gedichten schreef, geniet jij er van zorgeloze nachten. Ook buiten het hotel word je omringd door geschiedenis. Het Gravensteen, het Groot Vleeshuis en de charmante wijk Het Patershol bevinden zich immers op wandelafstand.

Pillows Grand Boutique Hotel Reylof

Design

In dit boetiekhotel zijn oud en nieuw in harmonie. Het historische kader met majestueuze trap, krakende parketvloer en een gigantische bibliotheek om bij slecht weer in weg te kruipen, sluit naadloos aan bij de frisse en moderne kamers. Ze zijn van alle comfort voorzien, met fluwelen fauteuils in warme tinten. De restaurants verwennen niet alleen je smaakpapillen, maar zijn ook heerlijk ingericht met rotan zeteltjes en muntgroene kussens.

Gastronomie

Sinds de zomer kan je in Hotel Reylof kiezen uit twee restaurants om te lunchen of te dineren. Je bent nog steeds welkom in het fine dining restaurant LOF van chef Hannes Vandebotermet, maar eveneens in de nieuwe Olivier Le Petit Bistro, waar het er gemoedelijker aan toegaat.

In de bistro kan je genieten van een eenvoudige maar smaakvolle keuken, met respect voor de seizoensgebondenheid van de producten. Het menu leunt dicht aan bij de Franse keuken en kan evenwel verrassen met enkele internationale klassiekers.

Olivier Le Petit Bistro

Wie in de buurt is, kan ook altijd wel een reden bedenken om het LOF Café te bezoeken. De barista's serveren er de beste koffie en thee, en de chefs bereiden verfijnde gerechten die op elk moment van de dag besteld kunnen worden. Lekkerbekken kunnen er bovendien terecht voor vers gebak en chocolade van de hand van internationaal gerenommeerde chocolatier en patissier Marijn Coertjens.

The Living Bar bevindt zich op de tweede verdieping, vlak naast de bibliotheek. Doorheen de dag kan je hier schuilen voor de drukte van de stad en lenen de lange tafels zich tot werkplek. 's Avonds zak je er weg in een van de talrijke lage fauteuils of nestel je je voor het knetterende haardvuur met een cocktail.

Wellness

Na je buikje rond gegeten en gedronken te hebben, wil je vooral ontspannen. In het Pillows Grand Boutique Hotel Reylof schuilt ook een van de beste bewaarde geheimen van Gent: de bijzonder charmante binnentuin. Zoek een plekje in deze oase van rust en droom weg met een boek. Nu rest er je enkel nog te hopen op zonnig herfstweer!

Is het toch te koud om buiten te vertoeven? Dan wacht er in het voormalige koetshuis van de baron nog een verrassing op jou... een spa met zwembad, Finse en infrarood sauna, relaxruimte en gym. En dat midden in de stad!

Info

Pillows Grand Boutique Hotel Reylof

Hoogstraat 36, 9000 Gent

Meer info op de website.