TikTok verklapt dé lifehack die elke zwangere vrouw moet kennen

Dat TikTok een schatkamer aan lifehacks bevat, is niet nieuw. Of je nu op zoek bent naar dé manier om zelf brood te bakken of naar een hack om je ogen groter te doen lijken, je vindt het er allemaal. En af en toe zie je er een manier komen om heel wat geld te besparen. Dit keer: de truc om geen zwangerschapsbroeken te hoeven kopen.

Het is TikTokster Lindsay Arnold die ons toont hoe je je favoriete (jeans)broek je hele zwangerschap door kan dragen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een zogenaamde zwangerschapsband, die je voor zowat 10 euro kan kopen. Je trekt eerst de band aan en vervolgens je jeans, waarvan de knopen ongetwijfeld open en ietwat naar voren uitstekend zullen blijven staan. De bovenkant van de band plooi je vervolgens over die openstaande knopen heen et voilà, heel wat geld en moeite bespaard!