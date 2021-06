SUMMER. Vijf Belgische mocktails waar je geen spijt van krijgt

Het Belgische ginmerk Copperhead lanceert een alcolvrije versie. “Niet veel mensen weten dat, maar ik drink eigenlijk zelf amper alcohol”, aldus Mr. Copperhead zelf: Yves Vindevogel. “Ik was dus al langer op zoek naar een alcoholvrij alternatief voor de Copperhead Gin.” Het nieuwe brouwsel is verwerkt met dezelfde botanicals als de originele gin, zoals jeneverbes, korianderzaad en engelwortel, waardoor het de typische smaak behoudt. Bovendien is het vegan én laag in calorieën.

25 euro, verkrijgbaar via gespecialiseerde drankenhandels of online drankspecialisten.

50 ml Copperhead Non-Alcoholic

1 Fever-Tree Elderflower tonic

enkele sinaasappelschijfjes

handvol gedroogde jeneverbessen

ijsblokjes

Doe ijsblokjes in een ginglas. Schenk 50 ml Copperhead Non-Alcoholic in het glas en voeg de Fever-Tree Elderflower tonic toe. Werk af met enkele sinaasappelschijfjes en gedroogde jeneverbessen.

O’live GIN The Innocent

Dit West-Vlaamse ginmerk gebruikt echte mediteraanse olijven bij het brouwen van hun gins. “Op reis in Frankrijk inspireerden de olijfboeren me om zelf aan de slag te gaan met dit premium product”, vertelt oprichter Sofie Gardyn. Voor wie liever alocholvrij drinkt, is er de 0,0%-variant The Innocent.

36 euro, verkrijgbaar in select aantal drankenhandels en op www.olivegin.com.

Recept

50 ml O’live GIN The Innocent

150 ml Elderflower Tonic

een halve appel

een takje rozemarijn

ijsblokjes

Snijd een appel in dunne plakjes en leg ze over de rand van het ginglas. Vul vervolgens een ginglas met ijsblokjes en mix de O’live GIN The Innocent met de tonic. Voeg ten slotte een takje rozemarijn toe.

GIMBER

Het hyperpopulaire GIMBER is een pittig alcoholvrij gemberconcentraat. Het drankje is niet alleen goed als een energieboost in de ochtend, maar dient ook als een heerlijk ingrediënt in een mocktail.

24,95 euro, verkrijgbaar in conceptstores, biowinkels, Deli Traiteur en online via gimber.com.

Recept

25 ml GIMBER

60 ml bruiswater

10 ml limoensap

15 ml suikerwater

12 verse muntblaadjes

½ limoen in partjes

ijsblokjes

Doe de muntblaadjes, limoenpartjes en het suikerwater in een glas. Meng de ingrediënten met een muddler tot alles goed gemengd is. Voeg vervolgens de GIMBER en het limoensap toe. Vul het glas ten slotte met bruiswater en garneer met enkele verse muntblaadjes.

ATOPIA Spiced Citrus

Met een alcoholgehalte van amper 0,5% krijg je met ATOPIA een gin-tonic met maar liefst 75 keer minder alcohol dan traditionele opties. Dat lage alcoholpercentage is louter een restant van het oranjebloesemextract dat bij de bereiding van de gedistilleerde drank gebruikt wordt. Je kan dus prima van dit drankje genieten zonder dat je met hoofdpijn moet opstaan.

25,90 euro, verkrijgbaar in Colruyt-winkels en een select aantal wijnwinkels

Recept

50 ml ATOPIA

150 ml tonic naar keuze

een schijfje sinaasappel

ijsblokjes

Vul een ginglas met ijs, voeg er 50 ml ATOPIA en 150 ml tonic aan toe. Vergeet de ijsblokjes niet en garneer ten slotte met een schijfje sinaasappel.

Ghost in a Bottle’s Ambr

Het Hoeilaartse Ghost in a Bottle introduceert een vijfde alcoholvrij alternatief: Ambr. “Ambr verwijst naar de mooie gele kleur van het drankje die te danken is aan de kurkuma”, aldus Ludwig Lampaert, de ondernemer achter Ghost in a Bottle. Het Oosterse kurkumadrankje met gember bevat geen alcohol, maar ook weinig suiker waarmee het zich wil onderscheiden van andere alcoholvrije initiatieven.

25 euro, verkrijgbaar bij cavisten, concept stores, delicatessenzaken en drankencentrales.

Recept

een shot Ambr

150 ml bruiswater

enkele muntblaadjes

ijsblokjes

Voeg een shot Ambr toe aan een ginglas gevuld met ijs. Vul het glas verder op met bruiswater en ijsblokjes. Versier het geheel ten slotte met wat munt.