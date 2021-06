SUMMER. Drie barbecuerecepten om duimen en vingers bij af te likken

- Vijf sjalotten

- Boter (20 gram)

- Zwarte peper

- Fleur de sel

- Een teentje knoflook

- Twee takjes verse tijm

- Tien krielaardappeltjes

Bereiding

- Haal het rundvlees twee uur op voorhand uit de koelkast, zodat het op kamertemperatuur kan komen.

- Start de barbecue op.

- Stoof de fijngesneden sjalotjes in een pan terwijl de barbecue opwarmt. Voeg er de gehakte knoflook aan toe.

- Blus af met het bier en reduceer tot je een stroperig mengsel krijgt.

- Wikkel de krielaardappeltjes en de tijm in een blad aluminiumfolie, gekruid met de fleur de sel. Sluit de folie en leg haar op de sintels zonder iets tussen te steken. Laat 20 minuten bakken.

- Kruid het rundvlees en leg het op het rooster zodra de kolen goed warm zijn.

- Bak het vlees twee minuten aan elke zijde en draai het elke minuut om.

- Laat de bavette vijf minuten rusten en snij het in de tegenovergestelde richting van de vleesdraden (spiervezels).

Spiesjes van gemarineerde zoete aardappel

Ingrediënten

- Zoete aardappelen

- Gember

- Citroen

- Verse koriander

- Knoflook

- Olijfolie

- Zout, peper

Bereiding

- Bereid de marinade door de volgende ingrediënten in de olie te mengen: geraspte gember, citroensap, koriander en gehakt knoflook.

- Voeg zout en peper toe aan het mengsel.

- Snij de zoete aardappelen in grote blokjes en giet er de marinade overheen. Laat ze twee uur rusten in de koelkast.

- Spiets de blokjes zoete aardappel op stokjes zodra de barbecue opgestart is en wikkel ze in aluminiumfolie. Laat ze een kwartiertje bakken op de warme houtskool.

- Pak de spiesjes uit en laat ze nog enkele minuten bakken op het rooster.

- Dien ze onmiddellijk op.

Salade van courgette en zongedroogde tomaat

Ingrediënten

- Drie courgetten

- Een potje zongedroogde tomaten in olie

- Parmezaanse kaas (100 gram)

- Een teentje knoflook

- Olijfolie

- Verse oregano, peterselie en basilicum

- Zout, peper

Bereiding

(10 uur op voorhand klaarmaken)

- Meng de gehakte knoflook, de oregano, de peterselie en de basilicum in de olie. De oregano moet de dominante smaak uitmaken.

- Snij de courgetten in dunne en lange plakjes met de mandoline. Laat de tomaten uitlekken en snij ze in blokjes. Rasp de Parmezaanse kaas in schaafsel. Meng alles.

- Voeg beide mengsels samen en roer goed door elkaar.

- Laat de salade 10 uur rusten in de koelkast voor je die opdient. Meng de salade ondertussen een keer of twee door elkaar.