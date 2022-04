STUDIE. Koppels met een gezamenlijke bankrekening blijven langer samen

Voor sommige koppels is het dan wel misschien vanzelfsprekend om een rekening te delen, het blijft al bij al best een grote stap. Ondanks dat het veel voordelen biedt, zijn er ook wat risico’s verbonden aan het delen van je uitgaves met een partner. Maar volgens een studie van de Cornell University zegt het ook iets over de relatie: koppels die een rekening delen zouden namelijk langer samenblijven. De studie werd gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Journal of Personality and Social Psychology’.