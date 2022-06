Steeds meer Belgische reizigers zien (nacht)trein als alternatief voor auto en vliegtuig

De enquête werd een eerste keer afgenomen in mei 2020. Ze werd herhaald in november 2021, door Ivox, bij een panel van 3.000 respondenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking.

Meer dan 60 procent van de respondenten is voorstander om met de trein of nachttrein in plaats van met het vliegtuig of de auto over lange afstanden te reizen, om de negatieve ecologische impact te beperken. De trein wordt bevestigd als beste vervoerswijze om naar Londen of Parijs te gaan, maar ook andere Europese steden, zoals Amsterdam, Berlijn en Wenen, blijken bestemmingen waarvoor de hogesnelheidstrein als een interessant alternatief beschouwd wordt.

Belangrijke randvoorwaarden zijn wel dat het praktisch/haalbaar blijft en dat de prijs concurrerend moet blijven.

Auto blijft koning

Koning Auto zit echter nog altijd stevig op zijn troon als favoriet vervoersmiddel voor verplaatsingen buiten België. Bijna 80% van de respondenten die buiten België reisden, gebruikte de auto als belangrijkste vervoerswijze. Meer dan één op de drie respondenten (35%) reisde ook met het vliegtuig. De trein komt op de derde plaats met 13% van de respondenten die die vervoerswijze kiezen voor het grootste deel van hun trajecten.