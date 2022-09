SMUTTOK. Ben jij ook al gevallen voor het stationsromannetje? (video)

Tot een paar jaar geleden moest je in een hoekje op het perron kruipen als je een stationsromannetje wou lezen. ‘Te vulgair’ of ‘te gênant’: er hing veel schaamte rond het erotische genre. Maar die tijd ligt gelukkig ver achter ons. Stationsromannetjes zijn aan een straffe opmars bezig, en daar zit TikTok voor iets tussen.

Stationsromannetjes zitten de laatste jaren in de lift. Dat wil zeggen: het Belgische publiek krijgt de smaak van erotische fictie steeds meer te pakken. In 2018 bleek dat meer dan zeven op de tien Belgen al graag eens een stationsromannetje leest. Sterker nog, mannen (72,2%) wagen zich zelfs meer dan vrouwen (64,8%) aan een erotische roman. En ook de taboesfeer rond het genre lijkt helemaal te zijn opgeklaard.

#SMUTTOK

En daar zijn verschillende redenen voor. De meest voor de hand liggende is misschien wel het succes van de ‘Fifty Shades of Grey’-reeks. Volgens Hans Jansen, redacteur bij uitgeverij HarperCollins Holland, heeft de reeks vooral de schaamte en schroom bij het grote publiek weggenomen. «Niemand wilde er mee gezien worden op de bus of metro. Maar het eerste boek uit de reeks heeft wekenlang bovenaan de bestsellerlijst gestaan. Dat heeft voor een echte doorbraak van dat genre gezorgd», zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Maar ook TikTok zit er voor iets tussen. Daar zwaaien BookTokkers – zo noemen literatuurliefhebbers op het socialemediaplatform zich – al langer de plak. Erotische fictie verovert steeds meer zijn plaats onder de BookTokkers, en heeft zelfs een eigen hashtag: #smuttok. Daaronder vind je talloze fragmenten uit stationsromannetjes, de ene al pittiger dan de andere.

Van braaf tot stomend

Hilary Henderson is zo’n overtuigde liefhebber ven erotische fictie. Op haar account @bookishhill op TikTok deelt ze haar favoriete romannetjes, en geeft ze de boeken zelfs een score van één tot vijf. Van proper tot stomend en spicy, zeg maar. Of zoals ze het zelf beschrijft, van ‘veilig voor de mama’ tot ‘enkel aan je vrienden tonen’.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat erotische fictie aan het boomen is onder jongeren. Volgens Jansen ligt dat ook aan de voordelige prijs, en aan de tijd die je nodig hebt om zo’n romannetje uit te lezen. «Een Bouquetverhaal (erotische fictie die in een reeks verkocht wordt, red.) lees je makkelijk in anderhalf uur uit.» Maar ook hij ziet het succes op sociale media. «Als erotische romans meer aangeprezen worden op Instagram of TikTok, zullen meer jongeren misschien nieuwsgierig zijn. Zien lezen doet lezen», besluit hij. Loop jij ook al warm om een stationsromannetje te kopen?