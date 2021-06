Smile Safari neemt je mee op ‘picture-perfect’ Instagramroute doorheen hartje Brussel

Het Instagram- en TikTokmuseum bevindt zich in het centrum van Brussel, en trekt bezoekers uit heel België. Velen komen speciaal naar Brussel voor een bezoek aan Smile Safari, en daar zag Hannes Coudenys, de oprichter & creatief directeur, een opportuniteit in: “We merkten dat bezoekers vaak moeite hebben om hun weg te vinden in Brussel. Ze komen wel naar Smile Safari, maar er is een grote drempel om van daaruit verder op stap te gaan. Dat is jammer, want het is een stad die meer dan de moeite waard is om te ontdekken! Vandaar kwam het idee om een nieuwe wandeling te ontwikkelen die enkele goed bewaarde hotspots en foto-opportuniteiten prijsgeeft.”