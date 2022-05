SCHOL. In deze Duitse stad betaal je voortaan niet meer dan 4 euro per liter bier

Als er één iets is dat ons aan de zomer doet denken, dan is het wel een pintje pakken met vrienden op een terrasje of in het park. Voor heel even lijken je zorgen verleden tijd en is het zonnetje alles wat telt. Maar die pintjes zijn over de jaren heen een stuk duurder geworden; de tijden waarin een glas bier slechts een euro kostte, liggen al lang achter ons.

De pandemie en de huidige oorlog in Oekraïne hebben bovendien geen goed gedaan aan de toch al dure prijzen. Om de koopkracht van haar burgers een duwtje in de rug te geven, heeft de Duitse stad Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg nu besloten om de prijs van een liter prijs te plafonneren... op 4 euro.

Iedereen plukt de vruchten

Dat betekent concreet dat je voor en halve liter (een veelvoorkomend bierformaat in Duitsland) slechts 2 euro zou betalen. Om de cafébazen niet in de problemen te brengen, zou de stad het prijsverschil naar hen toe compenseren. Op die manier krijgen burgers meer koopkracht en zouden ook de cafés zelf de vruchten van de actie moeten plukken.

Helaas moet er wel een kanttekening geplaatst worden bij de actie. Zo was burgemeester Daniel Bullinger tegen de plafonnering en is de maatregel momenteel nog niet in voege omdat er op legaal vlak nog wat werk aan de winkel is. Zo is het nog maar de vraag of subsidies voor alcoholhoudende dranken wel legaal zijn.