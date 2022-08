SCHATTIG. Hondjes in Japan krijgen outfits met ingebouwde ventilator (foto’s)

Japan wordt overspoeld door een ondragelijke hitte, en ook de lokale viervoeters zien af. Daarom kwam de Japanse ontwerpster Rei Uzawa met een idee: schattige pakjes voor huisdieren met ingebouwde airconditioning. Een verfrissende look!

Innovatief, stijlvol en comfortabel: de ontwerpen van Rei Uzawa zijn een schot in de roos voor de zweterige huisdieren van Japan. Uzawa staat aan het hoofd van het modebedrijf voor zwangerschapskledij ‘Sweet Mommy’, maar ontfermt zich deze zomer voor één keer over andere (en meer harige) kleine wezens.

Reuters / I. Kato

Aan Reuters legt ze uit dat ze op het idee kwam toen ze met haar kleine chihuahua op stap was. Tijdens hete zomerdagen kwam haar viervoeter tenslotte telkens uitgeput thuis. «Er was bijna geen regenseizoen dit jaar, dus de hitte kwam vroeger dan normaal», getuigt ze. Sinds eind juni kampt Japan met ongeziene hitte. In Tokyo klommen de temperaturen negen dagen lang naar 35 graden en meer, een record.

Reuters / I. Kato

Licht

Samen met dierenartsen ontwikkelde ze daarom een draagbare ventilators voor katten en honden van wie de vacht te dik is om te zwoele warmte te verdragen. Het resultaat? Een mesh pakje met een ingebouwde ventilator van slechts 80 gram op batterijen, volledig geïntegreerd in de outfit.

Reuters / I. Kato

Het pakje is sinds het begin van juli op de markt, en sindsdien kreeg Uzawa al honderd bestellingen. Er zijn verschillende maten, en het kost ongeveer 74 euro.