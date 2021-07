Royaal bezoek: Koninklijk Paleis in Brussel vanaf deze week open voor publiek

Op vrijdag 23 juli, twee dagen na de nationale feestdag, opent het Koninklijk Paleis in Brussel naar jaarlijkse traditie zijn deuren voor het publiek. Tickets zijn gratis, maar moeten vooraf gereserveerd worden via de website van het Koninklijk Paleis. Nieuw dit jaar is een wandeling langs de binnentuin.

Tot en met zondag 29 augustus kunnen bezoekers via de indrukwekkende Erevestibule en de Eretrap de wonderlijke architectuur van het Koninklijk Paleis ontdekken, klinkt het. Op het parcours liggen verschillende historische salons, zoals de Spiegelzaal, de Grote Galerij, de Troonzaal, de twee Witte Salons, waar elk jaar verschillende activiteiten van de koning en de koningin plaatsvinden.

Reservatie verplicht

Het bezoek sluit dit jaar voor het eerst af met een korte wandeling langs de tuin achter het paleis. Ook nieuw is de verplichte onlinereservatie via de website van het Koninklijk Paleis. Er wordt immers maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten. Ter plaatse reserveren is niet mogelijk. Door de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen tentoonstellingen in de salons.