Roerige tijden? In deze landen is de kans op overleven in crisissituatie het grootst

Wat als de wereld een behoorlijk klap staat te wachten? In welk land kun je dan het best vertoeven? Uit onderzoek blijkt dat landen als Nieuw Zeeland, IJsland, het Verenigd Koninkrijk, Tasmanië of Ierland zich daar het best voor lenen. En zoals je vast ziet hebben ze iets met elkaar gemeen: het zijn eilanden.

Een apocalyps, crisis, instorting, je kan het verschillende namen geven. In ieder geval begeven we ons volgens onderzoekers momenteel niet in de meest stabiele situatie. Wetenschappers benadrukken dat de menselijke beschaving zich momenteel in «een gevaarlijke staat» begeeft. Waarom? Extreme verbondenheid, we vreten energie en slopen milieu en natuur.

Verschillende crisissen in de wereld

De studie is afkomstig van The Global Sustainability Institute van de Anglia Ruskin University in Engeland. Vorige week verscheen het onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Sustainability. En The Guardian schreef er een artikel over.

De onderzoekers stelden een lijst samen van verschillende landen. Daaruit blijkt waar je het best kunt vertoeven als de wereld in elkaar klapt. Een mogelijke financiële crisis, een klimaatcrisis en problemen met de natuur zijn een ernstige zaak volgens de onderzoekers. Nog ernstiger dan de huidige pandemie, stellen zij.

Landen zoals Nieuw Zeeland geschikt bij apocalyps

Roerige tijden dus, als we de wetenschappers mogen geloven. Daarom onderzochten ze de leefomstandigheden in verschillende landen en keken zij vooral hoe zelfvoorzienend deze zijn. Verbouwen van voedsel, bescherming van de grenzen en eigen voorziening in elektriciteit en productie, zijn daarin belangrijke factoren.

En daar bleken de eilanden goed op te scoren. Vooral eilanden met een lage bevolkingsdichtheid en een gematigd klimaat zijn daarvoor geschikt. In Nieuw Zeeland kopen miljardairs blijkbaar stukken grond voor bunkers. Dit voor de komst van een eventuele apocalyps.

Ook Verenigd Koninkrijk gewapend tegen crisissituaties

Dat het Verenigd Koninkrijk hoog eindigde, verbaasde de onderzoekers. «Het land is dichtbevolkt en het besteedt veel productie uit. Daarnaast zijn ze niet snel in vernieuwde technologieën en produceren ze slechts 50 procent van hun eigen voedsel», vertelt onderzoeker Aled Jones. Toch heeft het land de potentie om grote problemen aan te kunnen.

De onderzoekers moedigen landen aan om de zelfredzaamheid en flexibiliteit in crisissituaties te verbeteren. Het afgelopen jaar werden we wereldwijd getroffen door voedseltekorten, een financiële crisis en een pandemie. Volgens Jones spreken we van geluk dat dit niet allemaal tegelijk kwam. Hij hoopt dat de wereld leert van deze tijd. Flexibiliteit en bewegingsruimte zijn volgens Jones essentieel. «Zorg voor speling in het systeem. Zodat je reservecapaciteit hebt in tijden van een crisissituatie.»