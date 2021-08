RECEPT. Zo maak je volgens de wetenschap de perfecte gebakken aardappeltjes

Koken is een erg persoonlijke bezigheid. Uiteraard zijn we niet allemaal keukenprinsen of -prinsessen, maar iedereen heeft wel z’n eigen manier om achter het fornuis te staan. Van snijtechniek tot ingrediënten: iedereen heeft andere voorkeuren en dat merk je aan het resultaat dat uiteindelijk op je bord belandt.

En uiteraard doe je in de keuken waar je zin in hebt. Maar, sommige technieken blijken wetenschappelijk beter verantwoord dan andere. Althans, wat gebakken patatjes betreft toch.

30 graden

Studenten van de Edge Hotel School van de universiteit van Essex en de Samuel Whitbread School in Bedfordshire besloten op zoek te gaan naar de wetenschappelijke succesformule voor gebakken aardappelen. Dat lijkt misschien absurd, maar toch kwamen ze met hét recept der recepten op de proppen. Of je gebakken patatjes al dan niet lukken, blijkt sterk afhankelijk van de manier waarop je ze snijdt. Snijd in het vervolg de aardappelen dus eerst in de lengte doormidden en snijd die helft vervolgens in een hoek van 30 graden nog eens door. Op die manier zou je de braadoppervlakte optimilaliseren en je patatjes dus naar een hoger niveau tillen. Meer werk, maar dan heb je ook wat.