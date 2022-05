Proef een weekend lang van het beste van Portugal in hartje Brussel

Een tripje richting Portugal, dat zien we allemaal wel zitten. Genieten van het mooie weer, het lekkere eten en de kleurrijke uitzichten is niet bepaald een straf. Maar zij die voorlopig geen tijd hebben om richting Portugal te trekken, kunnen binnekort ook in Brussel genieten van een vleugje Portugese flair. Op zaterdag 18 en zondag 19 juni kan je tijdens het fetsival Het Beste van Portugal wegdromen onder het genot van Portugese lekkernijen en muziek.

De Confederatie van boeren in Portugal (CAP) organiseert dan de achtste editie van het evenement Brussel. Het belangrijkste doel van dit festival is het promoten van de Portugese agrofoodsector bij Benelux-exporteurs, voornamelijk op de Belgische markt.

«Brussel is de poort naar Europa, wat een gemakkelijkere circulatie van onze producten mogelijk maakt. Door de impact van de pandemie van de afgelopen twee jaar en de Russische inval in Oekraïne, maken we moeilijke tijden mee. Het Beste van Portugal is belangrijker dan ooit om een sector die zo in gevaar is gebracht te revitaliseren», zegt Eduardo Oliveira e Sousa, voorzitter van CAP. «We zullen tijdens het evenement voedsel inzamelen voor Oekraïne om de ernstige humanitaire crisis die de oorlog heeft veroorzaakt te helpen verlichten.»

Gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld hebben Portugese bedrijven tijdens Het Beste van Portugal een unieke kans hun producten over de grenzen heen te promoten en vleugels te krijgen op het pad naar internationaal succes. Luís Mira, secretaris-generaal van CAP legt uit: «Het doel is om het beste dat in Portugal wordt geproduceerd, te promoten. Met name kwaliteitsproducten, zoals wijnen, olijfolie, fruit en groenten, honing, kaas, worst en andere producten in de agro-voedselketen. Het evenement is ook bedoeld om de Portugese gemeenschap in België samen te brengen, evenals ambtenaren van de 27 lidstaten die bij de Europese instellingen werken. We willen ook het multiculturalisme promoten en nu, na de laatste jaren van pandemie, bijdragen aan het economisch herstel van het land door de mogelijkheid te bieden om landbouw- en agro-industriële producten naar andere markten te exporteren.»

Gemeente Santarém is eregast

Na twee jaar gedwongen pauze door de pandemie, zijn de verwachtingen voor het evenement in 2022 groot. «We verwachten het aantal bezoekers van 2019 te overtreffen en ongeveer 40.000 mensen te ontvangen. De toegang is gratis, wat een bezoek nog aantrekkelijker maakt», legt Mira uit.

De achtste editie van Het Beste van Portugal zal worden bijgewoond door hoge vertegenwoordigers van de Europese agrofoodsector, de Portugese regering en Europese instellingen. De gemeente Santarém zal tijdens deze editie eregast zijn en zal haar tradities, gastronomie, cultuur en ambachten uit Ribatejo promoten.

«Er zullen ongeveer 50 Portugese bedrijven vertegenwoordigd zijn op de beurs, waarvan ongeveer 60% na het evenement zal exporteren naar de Belgische markt en ook vaak naar Nederland, Luxemburg en Frankrijk», aldus Luís Mira. «Dit is buitengewoon significant.»

Een ander doel van het initiatief is om het beste van de Portugese gastronomie, handwerk en muziek naar de Portugese gemeenschap in de stad te brengen. Het Beste van Portugal vindt plaats in het Brusselse Jubelpark.