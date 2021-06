Ophef in Italië: Rome krijgt een eerste pizza-automaat en daar is niet iedereen blij mee

In verschillende landen bestonden ze al en nu dus ook in Italië: de pizza-automaten. Eén duw op de knop en enkele minuten later verschijnt er een vers gebakken pizza voor je neus, zonder dat je daarvoor enig menselijk contact moet ondergaan. Een pizza bestellen wordt dus net zo makkelijk als een blikje frisdrank uit de automaat halen.

Mr Go Pizza

Hoewel er in de meeste gevallen nauwelijks aandacht wordt besteed aan zo’n automaat, is dat in Rome wel anders. Mr Go Pizza, zoals de eerste Italiaanse pizza-automaat heet, verscheen enkele weken geleden in het Romeinse straatbeeld en doet heel wat stof opwaaien. Nochtans beweert initiatiefnemer Massimo Bucolo dat de vier pizza’s die hij aanbiedt gemaakt worden met de beste kwaliteit ingrediënten. Maar een pizza klaargemaakt door een machine, daar kunnen de Italianen niet mee lachen. Of de automaat veel succes zal hebben bij de lokale bevolking, valt dan ook te betwijfelen.