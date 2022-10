Ook deze supermarkt springt op kar van bijna vervallen producten

Delhaize gaat bijna vervallen producten beter in de kijker plaatsen. Producten die de houdbaarheidsdatum naderen, krijgen een nieuw label en een eigen rek in de winkel. De dalende koopkracht maakt dat steeds meer consumenten op zoek zijn naar manieren om te besparen, en dus hun winkelmandje vullen met producten die de houdbaarheidsdatum naderen.

Delhaize zet al veel langer producten die bijna vervallen aan grote korting in de snelverkoop. Dat gebeurt nu met gele stickers. Maar dat schrikt mensen af, blijkt uit eigen onderzoek van de supermarkt. Klanten denken dat de gele sticker wijst op minder vers of minder kwaliteit. Terwijl dat niet klopt. «Ze zijn lekker en vers, maar moeten enkel sneller geconsumeerd worden», klinkt het bij de retailer.

‘No Waste corner’

De supermarktketen merkt vandaag al een stijging van 5 à 10 procent in de vraag naar dergelijke producten, nu klanten op zoek gaan naar goedkopere alternatieven. Om de bijna vervallen producten extra in de kijker te zetten, start Delhaize met een nieuwe campagne. Gele stickers worden groene stickers en de producten worden voortaan gegroepeerd uitgestald in een eigen rek: de ‘No Waste corner’.

Delhaize zegt op die manier én de voedselverspilling tegen te gaan én in te spelen op de dalende koopracht. De producten in de snelverkoop zijn gemiddeld 30 procent goedkoper dan normaal.

Lege portemonnees maken dat steeds meer mensen niet vies zijn van producten die de houdbaarheidsdatum naderen of overschrijden. Zo is sinds deze week webwinkel Foodello actief in Vlaanderen: een nieuwe webshop die producten verkoopt die de supermarkten niet meer willen omdat ze de ‘ten minste houdbaar tot’-datum naderen of zelfs overschrijden. En er is ‘Too Good To Go’, een app tegen voedselverspilling.