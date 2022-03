Oh-oh-oh-nee! De orgasmekloof is nog steeds een ding

Klaarkomen, we kunnen het allemaal. Man of vrouw of ergens tussenin, een orgasme is iets wat we allemaal kunnen nastreven. En toch blijkt er een groot verschil in aantallen te zijn. Uit een nieuw onderzoek komt namelijk naar voren dat hetero vrouwen het minst vaak klaarkomen én dat dat gewoon geaccepteerd wordt.

De studie werd gepubliceerd in het vakblad Social Psychological and Personality Science en de resultaten zijn op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. «Bijna driekwart van de deelnemers maakt het orgasme van de man de prioriteit», aldus de onderzoekers in de studie.

Man vs. vrouw

«Het grote publiek erkent dat er een orgasmekloof is tussen mannen en vrouwen. Die wordt in de eerste plaats biologisch bepaald en dus aangeboren. Maar hetzelfde mannelijke privilege dat op zoveel gebieden van ons leven doordringt – sociaal, economisch, institutioneel, cultureel – speelt ook in de slaapkamer», aldus hoofdredacteur Verena Klein aan PsyPost. De studie toont aan dat mannen meer recht menen te hebben op seksueel genot dan vrouwen én dat die mening gedeeld wordt door de vrouwelijke ondervraagden. Van een orgasmekloof gesproken dus.

Om toch een beetje licht in de duisternis te werpen, geven de onderzoekers wel aan dat vrouwen meer recht hebben op een orgasme dan mannen wanneer er sprake is van een langdurige relatie - in tegenstelling tot bij one night stands, wanneer mannen duidelijk de bovenhand voeren.