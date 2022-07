Nu officieel: Netflix test toeslag voor delen van wachtwoord

Netflix-gebruikers in Argentinië, El Salvador, Guatemala, Honduras en de Dominicaanse Republiek zullen gevraagd worden een toeslag te betalen als hun account langer dan twee weken in gebruik is buiten hun hoofdadres. Zij krijgen dan een notificatie in de app die hen vraagt om het adres te wijzigen of een adres toe te voegen. De maatregel heeft geen gevolgen voor mensen die op vakantie zijn of wie Netflix gebruikt op zijn smartphone, tablet of laptop. In Argentinië komt de toeslag neer op 1,66 euro (219 pesos), in de andere landen is dat omgerekend 2,92 euro.

Netflix verliest abonnees

De streamingdienst zit verveeld met het hoge aantal gebruikers dat hun wachtwoorden deelt. Meer dan 100 miljoenen gezinnen zouden accounts gebruiken waarvoor andere mensen betalen, klinkt het. Het is volgens het bedrijf een van de hoofdredenen waarom het aantal abonnees daalt. Netflix verloor dit jaar namelijk al 200.000 klanten in het eerste kwartaal, en voorspelde in het tweede kwartaal 2 miljoen extra abonnees te verliezen. Daarboven zakte de aandelenkoers dit jaar met 65 procent. Het bedrijf gaat daarom dus op zoek naar manieren om dat delen van wachtwoorden te stoppen, zonder weliswaar betalende abonnees af te straffen of mogelijke nieuwe kijkers weg te jagen.