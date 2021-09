Nooit meer diëten? Binnenkort pil tegen overgewicht op de markt!

Ook zo’n last om die extra kilootjes er weer af te krijgen? Binnenkort zal het misschien wat makkelijker worden! In de loop van volgend jaar komt er namelijk een voedingssupplement op de markt dat overgewicht afremt. Volgens de Franstalige krant L’Echo heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) groen licht gegeven voor het supplement.

Je herkent het ongetwijfeld: die extra vakantiekilo’s die plots op de weegschaal verschijnen, maar waar je maar moeilijk vanaf geraakt. Binnenkort is het hopelijk gedaan met die eindeloze diëten, want wetenschappers brengen volgend jaar een voedingssupplement op de markt dat overgewicht afremt.

Van bacterie tot dieetpil

Dat supplement wordt gemaakt met een bacterie die in 2007 in Nederland werd ontdekt. Onderzoekers aan de Belgische Université Catholique de Louvain gingen met de bacterie aan de slag en uit testen met proefpersonen bleek dat de bacterie ervoor zorgt dat je gewicht kan verliezen én dat het risico op hart- en vaatziekten verkleint. Win-win!

Eerst in België

Het Belgische bedrijf A-Mansia, een spin-off van de UCLouvain, denkt nu na in welke vorm ze het voedingssupplement op de markt kunnen brengen. “Een capsule of tablet, dat moet nog worden bepaald”, zegt professor Patrice Cani (UCLouvain). Hoe het supplement er zal uitzien, is dus nog niet zeker. Wat wel al vaststaat, is dat wij hier in België bij de eersten zullen zijn die het middel kunnen kopen.