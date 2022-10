Nieuw likje verf? Dit is dé trendkleur van de herfst

Nu de herfst is aangebroken, besteden we allemaal weer wat meer tijd binnenshuis. Het is te koud om tot ‘s avonds laat op een terrasje te blijven hangen en dus steken we in plaats daarvan de haard aan, terwijl we onze voeten verstoppen onder een zalig zacht dekentje. Dat betekent echter ook dat ons interieur plots een stuk belangrijker wordt, simpelweg omdat we er meer tegenaan kijken. Kom jij in de verleiding om je huis een opfrisbeurt te geven? Dan mag je dé trendkleur van het moment niet missen.