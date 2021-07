Newsflash: duurzaam sporten kan ook Belgisch

Voor velen was de lockdown een gelegenheid om te beginnen sporten en eens na te denken over een gezondere en duurzamere levensstijl. Maar nieuwe kleren kopen voor zo’n actiever leven kan nefast zijn voor het milieu. Spreen Athletics, een Belgisch merk, wil daar nu verandering in brengen.

«We willen performance leveren, zonder de impact.» Zo stelt Aloïs Echard Spreen Athletics voor, het sportmerk dat hij in volle coronacrisis lanceerde. En er is werk aan de winkel: de textielsector is bijzonder vervuilend door de winning van niet-hernieuwbare grondstoffen, de verbranding van gebruikte kledingstukken zonder recycling, en de lage wasbestendigheid. Een rapport van de Ellen MacArthur Foundation stelt de enorme consumptie van producten van slechte kwaliteit aan de kaak. Die moeten vaak vervangen worden, en vooral: 73% van de grondstoffen komt op het stort terecht of wordt verbrand, terwijl slechts 13% van de gebruikte materialen gerecycleerd wordt. Dat stelt sporters voor een dilemma, want zij zijn vaak liefhebbers van de groene omgevingen waar ze hun passie beoefenen.

«We willen performante sportkleding creëren en tegelijkertijd de impact van textiel op de planeet verminderen», legt Aloïs Echard uit. De kledij van Spreen Athletics wordt gemaakt van gerecycleerde vezels, om de extractie van olie - de basis van synthetische vezels - te beperken. Het is ook een manier om een afzetkanaal voor gerecycleerd plastic aan te bieden en «te voorkomen dat het afval wordt». Gerecycleerd polyester is een vezel die erg geschikt is voor sportinspanningen, omdat het licht en absorberend is en snel droogt. Ventilatieopeningen van gaas laten de kleding ook beter ademen bij intensievere inspanningen.

Wat de prijs betreft, die ligt tussen de 50 euro en 70 euro per kledingstuk. Dat is duurder dan wat entry-level winkels bieden, maar komt overeen met de prijzen van gespecialiseerde merken. «We maken geen luxegoederen, maar performante sportkledij. Dat heeft een prijs», benadrukt de fabrikant. Dit tarief maakt het in elk geval mogelijk de hele productieketen correct te vergoeden. «We produceren in Europa en maken er een erezaak van dat de arbeiders goede werkomstandigheden en een eerlijk loon hebben.» Spreen Athletics, dat zopas zijn assortiment heeft uitgebreid, wordt online verkocht op spreenathletics.com.

De footprint van een T-shirt

Een gewoon katoenen shirt, het soort dat je elke dag draagt, heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Volgens Pietra Rivoli, auteur van ‘The Travels of a T-Shirt in the Global Economy’, bedraagt die zo’n 5 kg CO2 per stuk, ofwel 20 keer het gewicht van het shirt. Ze schat dat voor de productie van het katoen 3.750 liter water nodig is. En uit haar studie blijkt tot slot dat een T-shirt meer dan 40.000 km aflegt van het katoenveld naar de consument.