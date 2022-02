Nachtje logeren in de villa van ‘Too Hot To Handle’? Daar moet je dan een flink bedrag voor neertellen

Beschik je over een Netflix-abonnement, dan heb je vast wel eens de trailer van ‘Too Hot To Handle’ zien voorbijkomen. Misschien heb je de show zelfs al gekeken. Het datingprogramma heeft veel weg van ‘Love Island’ en het concept is simpel. De tien kandidaten moeten vier weken lang met elkaar doorbrengen en allerlei tests uitvoeren, maar alle seksuele interactie is verboden. Wordt die regel gebroken, dan wordt er telkens een bedrag uit de prijzenpot gehaald.

Klinkt niet zo bijzonder moeilijk zou je denken, ware het niet dat de kandidaten bekendstaan om hun flirts, one night stands en uitgesproken seksuele gedrag. Wat de dingen plots een stuk ingewikkelder maakt.

Duurste Aibnb

Maar eenieder die de reeks al heeft gezien, heeft wellicht ook de locatie opgemerkt. De bronstige vrijgezellen zitten namelijk vier weken lang in de Casa Tau, een villa in het Mexicaanse resortdorp Punta Mita. De villa biedt plaats aan 27 gasten, heeft 12 slaapkamers en 16 badkamers, een prachtige tropische tuin, een eigen strand, meerdere zwembaden, Apple TV’s alom, huishoudservice, kookservice en noem maar op. Daar hangt uiteraard wel een prijskaartje aan vast. Voor de villa betaal je namelijk 32.800 euro per nacht. Kuch. Volgens Time Out zou je daarmee in één klap het duurste verblijf op Airbnb te pakken hebben, wat we niet bijzonder verbazingwekkend vinden. Nog steeds zin om te boeken? Je vindt het stulpje hier.