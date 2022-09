ON THE MOVE. Verkeerslichten met AI kunnen levens redden

Wat als artificiële intelligentie ervoor kon zorgen dat eerste hulp sneller op de plaats van een ongeval zou kunnen geraken? Dat is het vraagstuk waarover het stadje Bad Hersfeld, in het midden van Duitsland, zich momenteel buigt. Het gemeentebestuur heeft er software in werking gesteld die de verkeersstromen automatisch regelt door rechtstreeks in te grijpen op de verkeerslichten.

Het idee van Bad Hersfeld is om in noodgevallen de controle over het netwerk van verkeerslichten toe te vertrouwen aan een kunstmatige intelligentie. De bedoeling is dat de betrokken diensten zich in zulke gevallen zo snel mogelijk kunnen verplaatsen en in minder dan 10 minuten de locatie van een incident kunnen bereiken.

In real time gegevens analyseren

In eerste instantie moet de artificiële intelligentie tegelijk de snelste route berekenen en aanbevelen. De software moet echter ook rechtstreeks ingrijpen op het verkeer door de verkeerslichten af te stellen zodat die voorrang geven aan brandweer, ziekenwagens en politievoertuigen. Het betekent dat de kunstmatige intelligentie in real time een heel groot aantal gegevens over het verkeer moet analyseren en op basis daarvan de hulpdiensten bijstaan om in een minimum van tijd ter plaatse te zijn. Door die voertuigen op alle juiste momenten een groen licht te geven en de rest van het verkeer tegen te houden, kunnen ze het pad effenen. Het idee is echter niet zonder risico’s, want het systeem kan verkeersopstoppingen veroorzaken. De algoritmen zullen er uiteraard alles aan doen om ook die te vermijden.

Andere gemeenten inspireren

Om het project mogelijk te maken, moest de stad eerst een centr aal systeem voor de regeling van de verkeerslichten installeren. Bad Hersfeld zette deze zomer een proefperiode op touw met de brandweer om na te gaan hoe doeltreffend het idee is. Na een grondige evaluatie wil het stadsbestuur het project eventueel uitbreiden tot andere diensten. Het initiatief geniet bovendien de steun van de regering van de deelstaat Hessen. Die hoopt dat het project andere steden en gemeenten zal inspireren om gelijkaardige ideeën uit te werken.

Het AI-project is een volgende stap voor een stad die relatief veel inzet op nieuwe technologieën. Zo kunnen de inwoners van Bad Hersfeld bijvoorbeeld ook al zelf de verlichting van bepaalde straten afstellen via een mobiele applicatie.

Het verkeer regelen met behulp van artificiële intelligentie is op zich geen nieuw idee. In Frankrijk legde wiskundige Cédric Villani het al op tafel toen hij zich — zonder succes — kandidaat stelde om burgemeester van Parijs te worden. Zijn voorstel was om het verkeer in de Franse hoofdstad vlotter te laten verlopen door kunstmatige intelligentie in te zetten en in real time de verkeerslichten te beheren. Dat ambitieuze project staat vooralsnog echter niet op de agenda. Helaas.