Met dit handig overzicht tel je in een handomdraai alle vogels in je tuin

Vogels in je tuin, dat is voor heel wat mensen een groot plezier. Met het juiste voer op verschillende plekjes help je de tuinvogels de winter door en trek je verschillende vogelsoorten aan. Neem eens een kijkje welke vogels je tuin bezoeken, herken ze met dit overzicht en tel de gevederde bezoekers tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt op zaterdag 29 en zondag 30 januari 2022. Dankzij deze telling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken en kunnen we hen beter helpen en beschermen. Een kwartiertje tellen, dat is het. Tel jij ook mee?