Met deze ochtendroutines start je de dag productief en energiek

Of je nu een ochtend- of avondmens bent: iedereen heeft weleens moeite om zijn bed uit te stappen. Hoe verleidelijk het ook is om meteen je socialemedia-apps te checken, eigenlijk kun je dat beter niet doen. In plaats daarvan kun je een hoop goede ochtendroutines aanleren die je wel bomvol energie aan je dag doen starten.

(Citroen)water drinken

Heb jij ook vaak zo’n droge mond als je net wakker bent? Dat is niet gek, want je lichaam bestaat voor 80 procent uit water. Dat is waarom het ook zo belangrijk is om te hydrateren. Als je net opstaat, heb je veel vocht verloren tijdens de nacht.

Daarom kun je dus het best een heel glas water in een teug opdrinken. Water reinigt je lichaam en het bevordert de werking van je hersenen. Sommigen zweren bij het drinken van citroenwater, omdat dit gele vruchtje boordevol voedingsstoffen bevat zoals Vitamine C, kalium en anti-oxidanten.

Koud douchen

Kijk je in de ochtend altijd zo uit naar een lekkere, warme douche? Volgens verschillende gurus is het beter om je dag te beginnen met een koude douche. De gezondheidseffecten zijn nooit wetenschappelijk bewezen, maar volgens die methode kun je door regelmatig koud te douchen rekenen op meer energie, gewichtsverlies en een mentale boost van je dag.

Koud douchen combineer je met speciale ademhalingsoefeningen, waarbij je ongeveer twee minuten diep in en uitademt. Oefen eerst kleine stukjes en kijk dan of het langer lukt tijdens de start van je ochtendroutines.

Goed ontbijten in de ochtendroutines

Het ontbijt is een van de belangrijkste maaltijden van de dag. Zorg ervoor dat je een goede hoeveelheid binnen krijgt zodat je niet meteen weer honger hebt. Met een gezond ontbijt blijft je bloeddruk goed en zal je een meer productief gevoel krijgen.

Vermijd te veel (toegevoegde) suikers en brood in de ochtend: je zult al snel een dip voelen gedurende de dag. Het is beter om bijvoorbeeld yoghurt of havermout te eten. Dan krijg je veel energie binnen, zodat je het beste uit je dag kan halen.

Bewegen of mediteren

Het is belangrijk om in de ochtend even iets te doen voor jezelf, waar je gelukkig van wordt. De een voelt zich ontspannen na een lange meditatie, de ander loopt liever in de ochtend even een rondje. Ook fijn: even lezen of in een dagboek schrijven.

It’s up to you: als je maar even tijd hebt om je gedachten op een rijtje te zetten en niet gelijk te beginnen met de rest van je schema. Even stilstaan heeft vaak een positief effect op de rest van je dag.