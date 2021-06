Met deze kledij zweet je je niet te pletter tijdens warm weer

Linnen

Linnen is echt een leuk stofje voor de zomer, want het is het koelste materiaal. Het laat lucht door en neemt heel goed vocht op. Het kreukt wel snel, maar er is een trucje voor om dat te verhelpen: spray je kledingstuk in met water en wrijf de kreukels wegweg.

Katoen Ook katoen is een heel goede stof bij warmte. Het materiaal neemt geen hitte op en hierdoor ‘ademt’ het. Een nadeel van dit materiaal is dat het net als linnen makkelijk kreukelt. Zorg er dus voor dat je iets draagt in combinatie met polyester, zodat je je niet onnozel strijkt.

Chambray Chambray is een soort duurzame vorm van denim. Het lijkt er wel erg op, maar het voelt minder zwaar aan. De stof is luchtig: ideaal voor tijdens warme temperaturen. Het materiaal wordt geweven uit linnen of katoen. Van de stof worden onder andere shortjes en kleedjes gemaakt.