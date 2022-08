Met de trein naar… Deze kaart toont je waar je binnen Europa op vijf uur naartoe kan via het spoor

Na corona mogen we eindelijk weer reizen, maar dat loopt niet per se van een leien dakje. Heel wat vliegtuigmaatschappijen kampen dezer dagen met stakingsacties en daar ondervind je als reiziger al snel last van. Van afgeschafte vluchten tot verloren gegane bagage: niet bepaald een zorgeloos begin van je vakantie. Wil je dit jaar liever niet met het vliegtuig weg, maar overweeg je de trein? Dan hebben we zojuist een erg handige tool gevonden om je trip nog gebruiksvriendelijker te maken.

Het grote voordeel van het vliegtuig ten opzichte van de trein is vaak de reisduur. We zien het niet altijd zitten om urenlang onderweg te zijn en snel even het vliegtuig nemen is in dat geval een goede uitkomst - al vergeten we vaak hoe lang het duurt vooraleer je op het vliegveld staat, vooraleer je bent ingecheckt en om van de luchthaven naar je hotel te gaan.

Eén station, veel opties

Ben je op zoek naar een bestemming dichtbij huis om met de trein naartoe te gaan, maar zie je door de bomen even het bos niet meer? Dankzij de tool Chronotrains zie je in één oogopslag waar je vanuit welk station in Europa binnen de vijf uur naartoe kan sporen. Handig als je geen weken op vakantie wil, maar toch even andere horizonten wil verkennen. Bovendien kan je vanuit Brussel erg veel kanten op, dus je hebt geen excuus meer om voor korte afstanden het vliegtuig te nemen! Parijs, Straatsburg, Oxford of Leeuwarden? Aan jou de keuze!