Meerderheid van daters raakt blut en uitgeput door slechte dates

Mensen die in een jarenlange relatie zitten, hunkeren soms weleens naar de spanning voor een eerste date, de extase na de eerste kus en de kriebels van prille verliefdheid. Maar wie al maanden op zoek is naar de ware weet dat dat maar één deel van het daten is. Volgens een nieuwe enquête van de datingapp ‘Badoo’ vindt de meerderheid van de daters daten vooral héél vermoeiend.

Net zoals er goede en slechte dagen zijn, zijn er ook goede en slechte dates. Een slechte date van tijd tot tijd levert een goed verhaal op voor jouw vrienden, maar als je keer op keer met een incompatibele match opgezadeld wordt, kan daten een echte sleur worden. Volgens onderzoek van datingapp Badoo heeft al bijna 78% dat soort date-vermoeidheid al eens ervaren.

Respondenten zeggen dat ze stressgevoelens ervaren door ongelijke verwachtingen, zeker wanneer de ander niet helemaal eerlijk is over naar wat die precies op zoek is tijdens het daten. In het onderzoek worden niet-overeenkomende verwachtingen dan ook genoemde als de voornaamste oorzaak van slechte dates. Zo kan iemand bijvoorbeeld op zoek zijn naar een relatie, terwijl de andere liever casual wil daten en nog geen zin heeft om zich te binden.

Daten kost geld

Niet alleen geraken mensen die daten op die manier heel erg vermoeid: ze verliezen ook een aantal zaken door al dat daten. Niet alleen hebben frequente daters het gevoel dat ze tijd en energie verspillen aan mensen die niet eerlijk zijn over hun verwachtingen, maar veel singles geven ook aan dat die mislukte dates ook voor een gat in hun begroting zorgen. Mensen die al een jaar daten verspillen gemiddeld maar liefst zo’n 330 euro aan slechte dates.

Eerlijk over bedoelingen

Een kwart van de ondervraagden zei dat ze het moeilijk vonden om eerlijk te zijn over hun bedoelingen, en 27% zei dat ze zeggen wat ze denken dat de andere wil horen in plaats van wat ze echt voelen. Een derde heeft het moeilijk om zichzelf uit te drukken, uit schrik voor wat de ander zou denken van hen. 82% wil dan wel weer eerlijker zijn over hun bedoelingen en verwachtingen, want ze geven toe dat dat het daten wel gemakkelijker maakt.

Badoo heeft daarom een extra instelling toegevoegd aan hun app. Nu kan je aangeven via de app waarvoor je de app gebruikt:

- Hier om te daten: ik wil daten en plezier maken. Geen labels.

- Klaar voor een relatie: ik ben op zoek naar iets op lange termijn. Geen spelletjes.

- Open om te chatten: ik ben hier om te chatten en we zien wel waar het heengaat. Geen druk.