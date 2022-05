Meer mensen maken gebruik van korting Toerisme Vlaanderen om op vakantie te kunnen gaan

In 2021 hebben 145.000 mensen die het financieel moeilijk hebben, gebruik gemaakt van een korting van Toerisme Vlaanderen om op vakantie te kunnen gaan. Die cijfers zitten in stijgende lijn. Dat meldt VRT NWS en Toerisme Vlaanderen bevestigt de trend.

Het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’ van Toerisme Vlaanderen biedt mensen die het financieel moeilijker hebben de mogelijkheid om op vakantie te gaan tegen een aanzienlijke korting. Die kan oplopen tot 60 procent. In 2021 maakten 145.000 mensen hiervan gebruik. «Dat zijn mensen die zonder die korting niet op vakantie zouden geweest zijn», benadrukt Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen.

Eén vakantie in plaats van twee

Tijdens de eerste vijf maanden van 2022 kreeg de boekingscentrale van Toerisme Vlaanderen al 8.700 aanvragen voor een daguitstap of meerdaagse vakantie. In 2019, het jaar voor de coronapandemie uitbrak, waren dat er in dezelfde periode 7.350. «Het aantal aanvragen voor vakanties tegen sterk gereduceerd tarief neemt dus duidelijk toe», zegt Gits.

Toerisme Vlaanderen ziet ook een verschuiving in het boekingsgedrag. «Waar mensen met een beperkt budget vroeger twee georganiseerde vakanties boekten, merken we nu vaker dat het maar één vakantie is», verduidelijkt Gits.

Voorts stelt Toerisme Vlaanderen vast dat er meer annulaties zijn dan vroeger. In 2019 waren er 320 annulaties voor de eerste vijf maanden van dat jaar. Dit jaar zijn er al 470 annulaties voor dezelfde periode. Dat is een stijging van ongeveer 47 procent. «Aan de telefoon zeggen mensen dan dat ze annuleren omdat ze bijvoorbeeld net hun energiefactuur hebben ontvangen. We merken dus wel degelijk een invloed van de stijgende levensduurte op het vakantiegedrag van mensen die het ook voordien al financieel niet zo breed hadden», aldus Gits.