Meer Belgen op vakantie in Belgische vakantieparken dan voor corona

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, denken al veel vakantiegangers om hun koffers in te pakken. Opvallend is dat Belgen meer dan ooit een verblijf boeken in vakantieparken. Zo kon Center Parcs dit jaar meer boekingen ontvangen dan in 2018-19, een pre-coronajaar. Belgen boeken ook een langer verblijf in een vakantiepark dan voordien.

Dat vakantieparken opnieuw aantrekkelijk zijn, is niet verrassend. Veelal bevinden ze zich dichtbij huis, in de natuur en hebben ze heel wat zomerpret te bieden. Erwin Dezeure, Directeur België bij Center Parcs, ziet deze zomer al 10% meer boekingen van Belgen dan voor de pandemie: «Onze parken liggen natuurlijk in de prachtige natuur en bieden veel vertier op en rond het water, maar er zijn ook andere zaken die de Belgen in eigen land houden. De hoge benzineprijs speelt daar vast en zeker een rol in, maar ook de reistijd. Het is zeer comfortabel om met een gezin na een paar uurtjes rijden al op de vakantieplek aan te komen in een uitgeruste cottage.»

Langer op reis

De vakantievoorbereiding begon al vroeg dit jaar. Een op de drie had zijn zomervakantie bij Center Parcs al in december geboekt. En maar liefst 38% kiest voor een verblijf langer dan een week. Dat is 20% meer dan in 2018-2019. Ook de buitenlandse vakantieganger komt na corona weer naar België. De Belgische parken scoren het best bij Nederlandse gasten, gevolgd door de Fransen.