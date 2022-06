Mannen met ochtenderecties hebben minder kans op hartaandoeningen

Het opvallende onderzoek - waar de KU Leuven aan meegewerkt heeft - werd uitgevoerd bij 1.788 mannen tussen 40 en 79 jaar, die twaalf jaar lang opgevolgd werden. In die tijd vulden ze vragenlijsten in en moesten ze onder meer aangeven hoe vaak ze een ochtenderectie hadden. Ook werd hun hoeveelheid sekshormoon gemeten. De resultaten werden gepubliceerd in het Britse vakblad Age and Ageing.

Verminderde bloedcirculatie

Daaruit blijkt dat mannen die regelmatig een ochtenderectie hebben 22% minder kans hebben om te overlijden aan een hartaandoening of een infarct. Het tegengestelde is dus ook waar: het (bijna) nooit hebben van een ochtenderectie - of erecties in het algemeen - kan wijzen op een verminderde bloedcirculatie. «Erectiestoornissen en het niet krijgen van een ochtenderectie kan leiden tot een lagere levensverwachting. Dat kan immers betekenen dat je slagaders niet goed werken en je bijgevolg binnen de drie tot vijf jaar een hartaanval of infarct riskeert. Dat geldt overigens niet alleen voor mannen met een partner, maar ook voor alleenstaanden», vertelt professor Geoff Hackett in The Sun.