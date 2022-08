Maak kennis met de vleermuizen in Brussel tijdens vijf nachtelijke evenementen

In het kader van de 26ste Europese Nacht van de Vleermuis organiseert Leefmilieu Brussel in samenwerking met Natagora, de Waalse zustervereniging van Natuurpunt, vijf evenementen die vleermuizen in de schijnwerpers zetten. De Brusselaars kunnen op deze avonden leren hoe ze het afnemende aantal vleermuizen kunnen beschermen.

Het Brussels Gewest telt twintig verschillende soorten vleermuizen, elk met zijn eigen specifieke eigenschappen. Zo is de dwergvleermuis de kleinste en past die simpelweg in een luciferdoosje, terwijl de rosse vleermuis de grootste is met een spanwijdte van 45 centimeter. Tijdens vijf evenementen, gespreid over vier avonden, kunnen de Brusselaars alles te weten komen over deze ’handvleugeligen’.

Rol in ecosysteem

Ze leren tijdens deze activiteiten waarom vleermuizen ondersteboven hangen of hoe ze zich oriënteren, maar ook welke nuttige rol ze spelen in ons ecosysteem. Dat hun aantal afneemt is hoofdzakelijk te wijten aan menselijke activiteit en met name het gebruik van pesticiden of lichtvervuiling.

Vleermuiszoektocht

De eerste avondactiviteit vindt plaats op 20 augustus om 20.30 uur met een rondleiding op zoek naar vleermuizen op de Vogelzangsite in Anderlecht. Op 26 augustus wordt in Anderlecht een documentaire getoond over het leven van vleermuizen, gevolgd door een rondleiding op de site van Neerpede. Op 27 augustus zijn er twee evenementen met het Feest van de Vleermuizen op de site van de voormalige abdij Rood Klooster in Oudergem en enkele nachtelijke bezoeken georganiseerd door de Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde. Tot slot is er op 3 september in het Maloukasteel in Sint-Lambrechts-Woluwe een kennismaking met het leven van vleermuizen.