LIFEHACK. Zo vermijd je vliegen in je vuilnisbak

Hoewel de zomer tot nog toe niet is wat we ervan hadden verwacht, krijgen we toch te maken met enkele typische zomerkwaaltjes. De temperaturen zijn dan misschien niet tropisch, maar muggen en ander ongedierte laten zich desondanks in grote getalen zien. En dat merk je ook wanneer je je vuilnisbak opendoet.

Een vuilnisbak is natuurlijk nooit écht smakelijk, maar in de winter blijven de de dingen erg doenbaar. De stank valt mee en verder heb je er geen omkijken naar. In de zomer liggen de zaken echter anders, want de hogere temperaturen zorgen niet alleen voor een doordringende geur, maar ook voor de nodige vliegen.

Zout

Die vliegen alleen al zijn erg vervelend en eens ze zich beginnen voort te planten, wordt de situatie nog erger. Uiteraard is het van belang om je vuilnisbak geregeld te poetsen - bijvoorbeeld elke keer dat je de vuilniszak eruit haalt. Toch is dat vaak niet genoeg en krijg je alsnog te maken met vliegen en maden. TikTokster @sisterpledgecleans heeft echter de ideale oplossing. Volgens haar kan je een vliegenplaag vermijden door na het poetsen een flinke laag keukenzout (of sodiumbicarbonaat) over de bodem van je vuilnisbak te gieten. Dat absorbeert niet alleen vocht en geur, maar bovendien sterven de insecten wanneer ze zich aan het zout te goed doen. Kijk en leer.