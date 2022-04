LIFEHACK. Zo maak je komaf met statische lokken

Statisch haar, het overkomt ons allemaal weleens. Of je lokken nu moeilijk doen omdat je broer met een ballon over je kapsel is gegaan of omdat je net je wollen pull hebt aangetrokken: handig is anders. Zeker als je meteen de deur uit moet en er presentabel wil uitzien.

Natuurlijk kan je de tijd z’n ding laten doen. Als je maar lang genoeg wacht, gaat die statische elektriciteit vanzelf weg. Maar zeker in de ochtend hebben de meesten onder ons geen minuut op overschot. Hoe sneller alles kan gaan, hoe beter.

Aluminiumfolie

De lifehack van de Britse kapster Maria Aiello komt dan ook als geroepen. Zij deelde een trucje op TikTok waar we grote ogen van opzetten. Uit haar filpje blijkt namelijk dat we hét wondermiddel tegen statische lokken al die tijd gewoon in huis hadden. In ons keukenkastje. Want, geloof het of niet, het volstaat om met een stukje aluuminiumfolie over je statische kapsel te gaan om komaf te maken met die vervelende elektriciteit. Kijk en leer!