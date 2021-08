LIFEHACK. Scherven brengen geluk en zo ruim je ze op

We krijgen het allemaal weleens te horen. Je bent aan het afwassen, laat een glas vallen en voor je het weet ligt het in duizend stukjes op de grond. Vervolgens zegt je partner, moeder of huisgenoot met een brede grijns: «Scherven brengen geluk!» Alsof daarmee alles opgelost is. Want hoe ruim je die rommel nu op?

Als je over een stofzuiger beschikt, maakt dat de dingen al een stuk makkelijker. Maar helaas hebben we er niet allemaal zo eentje in huis en bovendien kan je de machine niet gebruiken als er ook vloeistof tussen de glasscherven ligt. Gelukkig bestaat er een handig trucje om de scherven op te rapen zonder je vijf keer te snijden terwijl je bezig bent.

Brood

Eerst en vooral is het uiteraard de bedoeling dat je de grootste stukken bij elkaar sprokkelt. Doe dat erg voorzichtig - trek eventueel een paar dikke handschoenen aan om je handen te beschermen en doe de scherven allemaal bijeen in een zak. Neem vervolgens een sneetje brood en dep dat op de kleinere stukjes. Je zal zien dat het brood als een soort spons werkt, met als voordeel dat je het sneetje (of de sneetjes als je veel scherven hebt) vervolgens gewoon in de vuilnisbak kan werpen. Et voilà, voor je het weet ben je klaar met opruimen!