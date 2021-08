LIFEHACK. Dit kan je doen met restjes melk

Binnen het hele klimaatgebeuren speelt voedselverspilling een belangrijke rol. Het is een praktijk waar we ons allemaal weleens schuldig aan maken, maar tegelijk iets wat we ook makkelijk kunnen vermijden. Door op voorhand een lijstje en maaltijdplanning te maken, bijvoorbeeld. En door bewust plaats te houden in die planning om restjes op te maken.

Tenzij je een grote melkverbruiker bent, is het vast weleens gebeurd dat je een half pak melk in de gootsteen hebt gekieperd. Dat goedje wordt nu eenmaal snel ‘slecht’ en wat doet een mens er dan nog mee? Wel, dankzij deze tips hoef je voortaan (bijna) nooit meer melk weg te gooien.

Tips tegen melkverspilling

1. Geloof het of niet: melk is prima in te vriezen! Je kan heel makkelijk je ijsblokjesvorm vullen met melk en die vervolgens aan je ijskoffie toevoegen.

2. Tip van Anna Jones: scones moet je júist met zuurdere melk (of karnemelk) maken, omdat ze dan beter rijzen. Je voorraad scones kan je eventueel ook weer invriezen.

3. Chocolademelk kan je ook nog prima maken met zure melk. Cacao en genoeg suiker erin et voilà: je proeft er niks meer van. (En nee, gevaarlijk is dat ook niet.)

4. We kunnen het ons niet voorstellen, maar heb je geen zin in chocola? Gebruik je melk dan om je vlees in te marineren. Het zuur zorgt er dan voor dat het vlees mals blijft, wat natuurlijk ideaal is.