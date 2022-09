LIFEHACK. Dankzij dit trucje doe je makkelijk alsof je werkt op bureau

Er zijn zo van die dagen waarop je gewoon geen zin hebt om te werken. Misschien heb je een slechte nacht achter de rug, misschien heb je de avond ervoor een beetje te veel gedronken, misschien gaat het thuis even wat minder en zinkt de moed je in de schoenen. Wat de reden ook moge zijn, wij hebben de oplossing gevonden: dé manier om succesvol te doen alsof je werkt en toch geen vinger uit te steken.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je dit trucje elke dag toepast en je zal zo ook wel zien dat dat niet mogelijk is. Maar eens om de zoveel tijd, wanneer je echt even de moed niet vindt om te werken, moet wel kunnen.

Updates installeren

Het zijn de journalisten van Konbini die met het ingenieuze idee op de proppen kwamen. En eigenlijk is het trucje er simpel. Je typt gewoonweg «fake Windows update» of «fake macOS update» in op Google en je zal zien dat er enkele interessante resultaten verschijnen. Het zijn in principe niet meer dan bewegende schermachtergronden, die je baas en collega’s doen geloven dat je computer een noodzakelijke update aan het installeren is. Daar kan niemand iets tegen inbrengen én jij hebt je handen vrij om een koffietje te gaan drinken. Testen op eigen risico.