LIFEHACK. Dankzij deze truc slaap je gegarandeerd als een roosje

Slecht slapen. Voor sommigen onder ons is het iets dat slechts af en toe gebeurt, voor anderen is het bijna dagelijkse kost. Onze nachtrust is echter zeer belangrijk voor onze mentale en fysieke gezondheid, dus een slapeloos nachtje kan grote gevolgen hebben. Maar wat moet een mens als hij de slaap niet kan vatten? Lezen, zo blijkt.