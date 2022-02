Lego Discovery Centre opent deze zomer in Brussel

In het Brusselse shoppingdistrict Docks Bruxsel opent deze zomer het nieuwe Lego Discovery Centre. Gezinnen en scholen kunnen er samen al spelenderwijs het plezier van creatief bouwen met Lego ontdekken. Dat meldt attractie-exploitant Merlin Entertainments.

Het toekomstige Lego Discovery Centre zet meer dan ooit in op plekken waar kinderen naar hartenlust samen kunnen spelen, ontdekken, creëren en lachen, klinkt het in een persbericht. Tijdens interactieve activiteiten en workshops, die inzetten op «spelen-is-leren», kunnen kinderen van twee tot tien jaar hun fantasie de vrije loop laten in hun eigen Lego-creaties.

Workshops

De totale oppervlakte van het centrum bedraagt 3.152 vierkante meter, verspreid over twaalf verschillende zones. Er worden ook twee brick play belevenissen ontwikkeld, waar kinderen met losse steentjes creaties kunnen maken terwijl er workshops worden gegeven. Voor de allerkleinsten komt er onder meer een indoor speelzone met glijbanen en een dino-draaimolen.

Wereldwijd zijn er al 27 Legoland Discovery Centres, maar de nieuwe locatie in Brussel wordt het eerste uit de nieuwe generatie, onder de naam Lego Discovery Centre. De nieuwe attractie springt verder in het oog door de aanwezigheid van onder meer een Spaceship Build & Scan. In deze Lego-belevenis bouwen bezoekers met Legosteentjes een fysiek ruimteschip dat ze daarna naar een digitaal universum scannen.