Last van hooikoorts? Zeven tips om pollen uit je huis te bannen

Tip 1: Het huis pollenvrij betreden

Het is vrij lastig om contact met pollen helemaal te vermijden. Met warmere temperaturen neemt de drang naar frisse lucht toe. Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat je stuifmeel niet mee je huis in neemt. Probeer daarom je jas uit te schudden voordat je de eerste stap in huis zet. Doe dit ook met je schoenen, klop deze uit of laat ze buiten staan. Het beste is (uitdaging!) om je volledig om te kleden zodra je binnenkomt. De kleding die je hebt gedragen? Direct in de wasmand.

Tip 2: Schone kussenslopen voor een goede nachtrust Voor een goede nachtrust is het zeer belangrijk om beddengoed regelmatig te verwisselen, vooral je kussenslopen. Doe dit minstens twee keer per week. Daarnaast is het ook aan te raden om, voordat je naar bed gaat, je haar te wassen. Stuifmeel kan gemakkelijk aan het haar blijven kleven. Dit zorgt weer voor pollen op je propere kussensloop.

Tip 3: Ramen en gordijnen dicht Vooral bij hoge temperaturen is het erg verleidelijk om de ramen open te zetten. Dit maakt de symptomen van hooikoorts alleen maar erger. Want: open ramen brengen meer stuifmeel naar binnen. Doe in plaats van de ramen open, de gordijnen tijdig dicht. Zo houd je de meeste warmte buiten. Als je het echt te warm hebt en snakt naar frisse lucht, kan je het best de ramen ’s nachts een beetje open zetten. Dan vliegen er iets minder pollen in het rond. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om een vochtig laken voor het raam te hangen. Het idee daarachter: het vochtige laken vangt de pollen op.