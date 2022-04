Laatste bloemstukjes worden in mekaar gestoken voor 36e Floraliën

In Gent werkt een vijftigtal floristen aan de laatste bloemstukjes voor de Floraliën. Na twee keer uitstel door corona, werkt deze editie alsnog rond het Van Eyck-jaar. Het toeristisch themajaar dat in 2020 werd gevierd, krijgt zo een postume afsluiter. Al is er een pak meer te zien op de bijna 10.000 vierkante meter oppervlakte die aan natuurpracht is gewijd.

De Floraliënhal in het citadelpark is het kloppend hart van het bloemenfestival, met als thema ’Mijn paradijs, mijn wereldse tuin». Een verwijzing naar de rust en stilte die mensen zoeken in een eigen tuin of groene huiskamer. De 36e editie zet kamerplanten in de kijker, maar ook de Azalea. Die buitenplant wordt omschreven als de trots van de Vlaamse sierteelt. 90 procent van de Europese azalea’s komt uit Oost-Vlaamse sierteeltbedrijven. Jaarlijks worden in Vlaanderen 25 miljoen azalea’s gekweekt.

10 dagen

De floraliën duren 10 dagen. Elke ochtend controleren standhouders of de bloemen nog fris genoeg zijn. Snijbloemen worden ververst en bloeiende planten worden na twee à drie dagen vervangen indien nodig is.

De organisatie verwacht tussen de 50.000 à 70.000 bezoekers, iets minder dan voor de coronapandemie. Eerder jonge gezinnen of een rijper publiek begeven zich naar de floraliën, klinkt de verklaring voor die verwachte daling. Zij zijn volgens de organisatie mogelijk iets voorzichtiger, nu corona nog niet helemaal uit de lucht is.