Kwarteeuw geleden werd modekoning Gianni Versace doodgeschoten

Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat de Italiaanse modeontwerper Gianni Versace vermoord werd voor zijn huis in het Amerikaanse Miami. Anno 2022 is modehuis Versace nog steeds een gevestigde waarde in de modewereld, al vallen de verkoopsresultaten in Europa de laatste tijd tegen.

Toen Gianni Versace op 15 juli 1997 na een ochtendwandeling terugkeerde naar zijn villa ‘Casa Casuarina’ aan Ocean Drive in Miami Beach, stond zijn moordenaar hem daar op te wachten. Hij joeg de 50-jarige ontwerper twee kogels door het hoofd met een .40 kaliber-pistool. Gianni Versace liet zijn partner Antonio D’Amico achter, met wie hij zowat 15 jaar een relatie had. Hij werd begraven op zijn landgoed aan het Italiaanse Comomeer.

Al snel kwam de 27-jarige Andrew Cunanan in het vizier van de politie. Hij stond al op een FBI-lijst van tien meest gezochte criminelen omdat hij verdacht werd van vier eerdere moorden. De homoseksuele Cunanan richtte eerder al zijn peilen op oudere rijke mannen en was in mei naar Miami afgereisd om Versace te vermoorden. Na de dood van de modekoning werd een immense klopjacht op poten gezet, die uiteindelijk op 23 juli tot een triest einde kwam. Cunanan werd betrapt in een woonboot in een exclusieve haven in Miami, waarna de man zichzelf van het leven beroofde.

Jaloezie of psychische problemen?

Over het motief van Cunanan heerst 25 jaar na de dood van Versace nog veel onduidelijkheid. Zo handelde hij mogelijk uit obsessie of jaloezie, maar sommige experten onderstrepen dat hij misschien getraumatiseerd of psychisch gestoord was. Anderen beweren dan weer dat Cunanan «gewoon» de geschiedenisboeken wilde ingaan. De moord op Versace en de klopjacht op Cunanan werd echter snel overschaduwd toen in augustus 1997 de Britse prinses Diana, die aanwezig was op de begrafenis van de modekoning, om het leven kwam.

Madonna en Elton John zijn fan

Gianni Versace werd op 2 december 1946 geboren in het Italiaanse Reggio Calabria, maar trok in de jaren zeventig naar Milaan. Samen met zijn broer - en financiële man - Santo en zijn zuster Donatella bouwde hij een mode-imperium op. Hij gold als een buitengewoon fantasievol en ambitieus ontwerper, aldus modekenners. Zijn gedurfde creaties vielen vooral op door hun sexappeal en verraadden zijn hang naar glamour. Versace’s rokken waren het kortst, zijn decolletés het diepst. Verschillende sterren, onder wie Madonna, Bruce Springsteen en Elton John, lieten zich kleden door Versace. Ook onder meer topmodellen Naomi Campbell, Linda Evangelista en Claudia Schiffer hebben regelmatig op de catwalk voor Versace gelopen.

Model Gigi Hadid presenteert de Women Fall/Winter 2022-2023 collectie in Milaan - AFP / T. Fabi

De modeontwerper hield er ook een extravagante levensstijl op na. Hij zag zichzelf als «man van de renaissance» en pakte uit met zijn grote kunstverzameling. Versace was ook een echte mediafiguur die zich liet omringen met wereldsterren en van zijn ene luxueuze huis naar het andere vloog. Zo bouwde hij een huis in Miami om tot nachtclub/hotel, omdat hij niet wilde dat zijn modellen zich na een show in het nachtleven van de stad zouden storten.

Donatella nam roer over

Donatella Versace - Foto DNphotography

Na Gianni’s dood nam zus Donatella de creatieve leiding van het modebedrijf over, maar ze bleef trouw aan Gianni’s stijl. «De hele wereld keek naar mij en 99 % dacht dat ik het niet zou halen, en ik dacht dat misschien ook», bekende ze in 2017. Haar drugsproblemen, plastische chirurgie en de problemen van haar dochter Allegra, die aan anorexia leed, zorgden echter dat Donatella vaak in het oog van de mediastorm terechtkwam. Desondanks blijft Versace in de VS, China en Rusland een zeer groot modemerk. In Europa vallen de verkooprsresultaten de laatste jaren tegen, wat leidde tot de verdwijning van een aantal winkels.

Eind 2018 werd het modemerk overgenomen door het bedrijf van Michael Kors voor 1,7 miljard euro. Donatella Versace bleef creatief directeur.