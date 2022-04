Kurk van je fles wijn kwijt? TikTokker toont geweldige hack om je fles dicht te draaien

Of je nu een slechte dag op het werk had, of een vriend(in) over de vloer hebt: af en toe heb je zin in slechts één à twee glaasjes wijn, in plaats van de gehele fles. Als je geen handige fles met draaidop gekocht hebt, is het geregeld knoeien met de kurk om de fles veilig af te sluiten en de wijn goed te bewaren. Dat knoeien is nu gedaan: een TikTokker deelde een geniale lifehack waardoor je de kurk gewoon kunt wegsmijten.