«Kinderen met vegetarisch dieet hebben normale groeicurve, maar maken meer kans op ondergewicht»

Een vegetarisch dieet wint nog steeds aan populariteit, en niet alleen bij volwassenen. Maar wat zijn de effecten van een vleesarm dieet bij kinderen? Een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Pediatrics ging op zoek naar een antwoord. Wat bleek? Kinderen op een vegetarisch dieet hadden gelijkaardige groeicurves en voedingswaarden als kinderen die vlees aten. Wel was er bij vegetarische kinderen een hoger risico op ondergewicht.

De studie maakte gebruik van data van 9.000 kinderen tussen zes maanden en 8 jaar oud die deelnamen aan het cohortonderzoek TARGet Kids! in Toronto, Canada, tussen 2008 en 2019. Over een periode van ongeveer drie jaar werd onder meer de BMI, het gewicht, lengte, cholesterolniveau, vitamine D, triglyceriden en ijzerwaarden gemeten. 248 kinderen waren aan de start van de studie vegetarisch, waarvan 25 veganistisch, en over de jaren kwamen daar nog eens 338 kinderen bij.

«De laatste twintig jaar hebben we een toenemende populariteit gezien van plantaardige diëten en een veranderende voedselomgeving met meer toegang tot plantaardige alternatieven. Toch hebben we nog geen onderzoek gezien naar de invloed op nutritioneel vlak op kinderen die een vegetarisch dieet volgen in Canada», liet hoofdauteur Jonathon Maguire weten in een persbericht. Maguire is eveneens pediater in het St. Michael’s Hospital of Unity Health Toronto.

Zorgvuldig

Uit de studie van Maguire bleek dat er geen significant verschil was tussen vegetarische en niet-vegetarische kinderen op het vlak van BMI, lengte, ijzerwaarden en vitamine D. Wel werd een verschil vastgesteld op vlak van gewicht: vegetarische kinderen hebben twee keer zo veel kans om aan ondergewicht te lijden, in vergelijking met kinderen die vlees eten. Ondergewicht kan volgens de studie wijzen op ondervoeding of kan een teken zijn dat het dieet van een kind niet voor voldoende ondersteuning zorgt voor een normale groei.

«De resultaten tonen de noodzaak aan van een zorgvuldige dieetplanning voor kinderen met ondergewicht als een vegetarisch dieet overwogen wordt», concludeert Maguire. In dit onderzoek werd geen rekening gehouden met voedingskwaliteit, sport en socio-economische status.